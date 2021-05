Boca y River podrían verse las caras en cuartos de final: mirá los resultados que tendrían que darse

08/05/2021 - 19:40 Deportivo

Este domingo finaliza la primera fase de la Copa de la Liga Profesional, y se definirán los clasificados así como también los cruces que habrá en la próxima instancia de eliminación directa. En este marco, Boca Juniors y River Plate podrían verse las caras en los cuartos de final si es que se dan algunos resultados.

¿Qué resultados deben darse para que haya Superclásico en cuartos?

Para que esto ocurra, el Millonario debe vencer a Aldosivi (14.30 en el Monumental) y esperar por una derrota de San Lorenzo ante Racing, que a su vez para adelantarse al equipo de Marcelo Gallardo debería firmar una goleada sin precedentes. Además, a las 18, Talleres debería empatar o caer ante Lanús.

Actualmente, el Xeneize está segundo en la Zona 2, con 22 puntos y le tocaría enfrentarse al Ciclón, tercero en la Zona 1: no puede alcanzar la línea de Vélez, pero quedaría tercero si, tras la derrota contra Patronato, la T derrota al Granate.

En ese último caso, no habría Superclásico en cuartos porque River ya no puede ser segundo, porque tiene 18 unidades y no tiene chances matemáticas de alcanzar a Estudiantes, que está como escolta de Colón con 22 unidades en la Zona 1.

Si Boca y River se ven las caras en la próxima instancia, lo harían, programado por la AFA para la disputa de los cuartos de final. En ese caso, el local sería quien termine como segundo de su zona.