VIDEO | Preocupación por Lucas Pratto: sufrió un impresionante golpe

09/05/2021 - 12:36 Deportivo

El exdelantero de River Plate, Lucas Pratto, sufrió una gravísima lesión jugando para el Feyenoord en Holanda.

El futbolista quiso ir a disputar la pelota con su rival y su tobillo se dio vuelta por completo tras quedar trabado en el césped. Las escalofriantes imágenes recorrieron las redes sociales.

Tras el golpe, Pratto tuvo que ser retirado en andas por dos auxiliares. Aun no hay un parte oficial sobre la lesión, pero seguramente se creía que también podrían estar comprometidos, la tibia y el peroné.

Pratto fue cedido a préstamo por River rumbo al Feyenoord con la intención de que tenga el rodaje que no estaba teniendo con Marcelo Gallardo. Sin embargo, no logró ganarse la titularidad y sólo ha disputado ocho partidos (cinco como suplente) y no aportó goles.