Tobías Galván, la promesa que sumó minutos en Mitre

11/05/2021 - 01:35 Deportivo

Al juvenil santiagueño Tobías Galván, le tocó debutar con la camiseta de Mitre el pasado viernes ante Deportivo Maipú. Con apenas 19 años, recibió la confianza de Hernán Darío Ortiz para integrar la lista que viajó a Mendoza y para tener sus primeros minutos oficiales.

Galván se mostró feliz por este presente y habló de esta chance que se le presentó. “Dentro de esta oportunidad que se me dio, estoy muy contento y conforme. Estoy con mucha felicidad por tener la chance de sumar minutos. Con la ansiedad lógica de una experiencia nueva con un plantel profesional. Surgió la posibilidad de entrar en ese momento. El cuerpo técnico me dio la confianza y yo sabía que tenía que estar preparado al cien por cien para darlo todo en el momento que me toque. Tenemos que estar todos al pie del cañón y se dio así”.

A su vez, Tobías destacó: “Me llegaron muchos mensajes después del partido. Mi familia que siempre estuvo, amigos y gente que conozco mucho. Agradecido con todos ellos, especialmente de los que están siempre cerca”.

Con respecto al partido ante los mendocinos que finalizó en empate, el defensor analizó:

“La cancha no estaba buena, pero era el partido que pensamos que se iba a jugar, mucho por arriba, había que estar atento a la segunda pelota y ganar las divididas, sabíamos que alguna nos iba a quedar. El plantel está muy fuerte, bien anímicamente, estamos convencidos de que vamos a salir adelante y de que esta mala racha se va a cortar. Vamos a dar todo para dejar al club lo más arriba posible”, concluyó el defensor Tobías Galván, quien de a poco parece ganarse un lugar en la plantilla aurinegra. l