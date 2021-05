El “Toro” Acuña destacó el aspecto defensivo

11/05/2021 - 01:45 Deportivo

Roberto Acuña, pívot de San Lorenzo, destacó el aspecto defensivo al analizar la victoria sobre Quimsa en el segundo juego de la serie.

“Creo que la clave estuvo en la defensa. Ofensivamente también empezaron a salir las cosas que veníamos haciendo, más que nada el pasarnos más la pelota y fundamental fue que entraron los triples, que en el primer tiempo no estuvimos acertados”, explicó el “Toro”, en una entrevista con Prensa AdC.

Luego, recordó que un tiempo muerto de Santander cambió el trámite del juego. “A partir de allí entramos con más decisión, los triples también entraron de José, de ‘Penka’, de ‘Faca’. Se abrió más el partido para estar arriba en el marcador y ellos tuvieron la presión de jugar con el score abajo. Cada jugador tenía que poner algo más de uno. El que tomaba un tiro lo tenía que hacer con confianza. Ellos entraron en la desesperación de no poder anotar. Nosotros tuvimos un último cuarto perfecto defensivamente e hizo que nos llevemos el juego”, señaló.

“La cantidad de reglas defensivas que usamos hizo que ellos se sintieran incómodos. Tomaron tiros que no están habituados a tomar y eso tiene que ver con la defensa dura que le pusimos. Ajustamos en los rebotes defensivos y ellos tampoco tuvieron segundas chances”, puntualizó sobre los factores excluyentes para el triunfo.

En cuanto a su momento personal, sostuvo: “La verdad que me siento muy bien, con toda la confianza que me dan mi cuerpo técnico y mis compañeros. Así que uno entra a la cancha con mucha confianza. Silvio (Santander) nos está pidiendo a los internos que juguemos un poco más. En lo personal me siento bien en el equipo, Silvio quiere que tanto yo como Kevin que seamos más ofensivos, que ataquemos más”.l