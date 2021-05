El santiagueño Tomás Lezana seguirá su carrera en Scarlets

11/05/2021 - 21:51 Deportivo

El Puma santiagueño Tomás Lezana jugará la próxima temporada en el Scarlets de Gales, club que participa en el Top 14 de Europa y que en la jornada de ayer anunciara oficialmente la contratación del tercera línea argentino.

El propio jugador santiagueño declaró en la página oficial del club con sede en Llanelli que “es un honor unirme a un equipo con tanta historia y tradición. Después de haber jugado el Súper Rugby con Jaguares y Force, estoy deseando ponerme a prueba en el rugby del hemisferio norte y jugar en el nivel más alto de la competencia europea”.

Y añadió: “Scarlets tiene grandes jugadores en el equipo, rugbiers con los que me he enfrentado en test internacionales y no puedo esperar para reunirme con los chicos, sumarme al equipo y dar todo de mí”, comentó el tercera línea surgido en el Santiago LawnTennis Club.

Experiencia

Esta será la tercera experiencia profesional del santiagueño Tomás Lezana, quien jugó para Los Jaguares en 2016 y este año lo hizo en Súper Rugby de Australia con Western Force, con el que casi llega a las instancias decisivas.

Tomás Lezana, de 27 años, se inició en el Santiago Lawn Tennis Club y también jugó en Los Pumitas, Argentina XV y Pampas XV, y en Los Pumas lo hizo en 39 partidos.

Ahora, el tercera línea se encuentra ultimando detalles de su inminente arribo a Gales, para ponerse a trabajar con sus nuevos compañeros.

El desafío para el jugador de Santiago del Estero no será para nada sencillo ya que deberá acoplarse rápido al andamiaje del elenco de Scarlets, para sumar su experiencia al conjunto. El equipo espera tener una buena temporada en su nueva participación.