Mauro Cosolito: “Hay rotura de ligamento, pero quiero estar y jugar”

12/05/2021 - 23:24 Deportivo

El martes no pudo estar y los resultados de la resonancia no fueron los mejores. Pese a esto, él no se resigna y pone todo de su parte para estar. Mauro Cosolito se rompió el ligamento del brazo izquierdo y además, tiene una pequeña fractura que lo obligará a pasar por el quirófano.

Pese a esto, el capitán de Quimsa se entrenó ayer, terminó bien y quiere estar esta tarde por el cuarto punto ante San Lorenzo y en una hipotética definición el sábado.

“La resonancia dio que hay una rotura de los ligamentos y una pequeña fractura. Me siento mejor, pero después tendré que operarme. Soy medio cabeza dura, así me hice y quiero jugar. Lo estamos hablando y analizando situación a situación. Quiero estar en cancha y no restar, sino sumar. Quiero ayudar. Quiero jugar y lo pondré en un problema a Sebastián. Terminé bien la práctica. Ojalá pueda”, aseguró Cosolito, en la previa al duelo de hoy en Obras, desde las 17.

“Es la primera vez que me pasa algo así en mi carrera. Es muy duro, pero aquí estoy con el grupo tratando de aportar desde donde me toque. Creo que fuimos claros dominadores en esta liga, en personalidad, en juego, como equipo. Cumplimos tanto tiempo reglas, encerrados en hoteles. Fuimos los primeros en arrancar la temporada. Fue todo muy duro. Fuimos respetuosos con la liga y con nuestro trabajo”, agregó Mauro.

Con respecto al presente de la serie, el santafesino se mostró muy confiado: “Fue un golpe duro lo que me pasó. En cuanto al juego, perdimos un poco el control. Durante el año pudimos salir adelante pese a las lesiones. Tuvimos muchas e importantes lesiones. Quizás no se visualizaron tanto porque tenemos un equipo largo. Son cosas que tardan el acomodarse. Nos faltó ser nosotros y no es de careta ni de nada, sino que cuando jugamos a ser nosotros, dominamos a todos. Eso debemos hacer en este cuarto juego. Ellos nos trabaron y nos complicaron, pero salimos siempre con fluidez. El martes no la tuvimos, pero esta vez daremos ese paso”.

“Para matar a un equipo que ganó la Champions y que viene de ganar el Súper 4, tenés que liquidar la serie. Estoy tratando de sumar. No hay duda que vamos a volver en esta serie. Podemos dar un paso más. Voy a estar presente para el cuarto y quinto punto. No tengo duda que iremos a un quinto juego”.