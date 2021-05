Delbonis perdió y quedó eliminado del Masters 1000 de Roma

14/05/2021 - 09:47 Deportivo

El tenista argentino Federico Delbonis no pudo prolongar su gran semana y se marchó eliminado del Masters 1000 de Roma, al perder hoy en los cuartos de final con el estadounidense Reilly Opelka por 7-5 y 7-6 (7-2).



Delbonis, nacido en Azul y ubicado en el puesto 64 del ranking mundial de la ATP, no pudo descifrar jamás el notable servicio de Opelka (47), de una imponente estatura de 2,11 metros, y quedó eliminado luego de una hora y 43 minutos de juego, en la cancha central del Foro Itálico de Roma.



El argentino de 30 años hizo lo que pudo ante un sacador temible que se llevó el primer set en 50 minutos con una eficacia del 86 por ciento de puntos ganados con su primer saque y 9 aces.



En el segundo parcial, el partido se mantuvo parejo hasta el tie break que se definió en forma holgada a favor de Opelka (7-2) ante un Delbonis que no logró ajustar la devolución para contener el juego de su rival.



Delbonis protagonizó una gran semana en Roma, puesto que ingresó al cuadro principal luego de atravesar la clasificación y logró tres buenas victorias sobre el ruso Karen Khachanov (24), el belga David Goffin (13) y el canadiense Félix Auger Aliassime (21).



El "zurdo" azuleño, quien había arribado a octavos de final la semana pasada en el Masters 1000 de Madrid, mostró una gran evolución en su juego con claros progresos que le reportó haber contratado como entrenador a Mariano Hood, ex subcapitán del equipo de Copa Davis de la Argentina que conquistó el título en 2016 tras imponerse sobre Croacia en la final jugada en Zagreb.



En cuanto a Opelka, jugará mañana en semifinales ante el ganador del cruce que animarán más tarde el español Rafael Nadal (3), máximo ganador del Masters 1000 de Roma con 9 títulos, y el alemán Alexander Zverev (6).



Los cuartos de final se completarán con los partidos entre el serbio Novak Djokovic (1) ante el griego Stefanos Tsitsipas (5), y el ruso Andrey Rublev (7) frente al italiano Lorenzo Sonego (33).



El Masters 1000 de Roma se juega sobre superficie de polvo de ladrillo, repartirá premios por 2.082.960 euros y a lo largo de su historia tuvo a tres argentinos que alzaron el trofeo: Guillermo Vilas (1980), José Luis Clerc (1981) y Alberto Mancini (1989).