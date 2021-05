Gabriel Deck se presentó para los seguidores del City Thunder: su emoción al recordar el aro que hizo con el volante de un tractor

14/05/2021 - 10:04 Deportivo

El santiagueño Gabriel Deck brindó una entrevista exclusiva al locutor y relator Eleno Ornelas, quien le dio la bienvenida al Oklahoma City Thunder y lo llevó a recordar la extensa trayectoria que consiguió a pesar de tener recién 26 años.

"Tú eras muy bueno para el fútbol y querías hacer eso... ¿Qué pasó? le preguntó Ornelas.

"Mi hermano seguía el básquet. Me llevaban siempre a los partidos que hacían con los amigos del barrio, pero me la pasaba con la pelota por el fútbol", respondió Deck.

"Tenía pasión por el fútbol, me quedaba jugando hasta tarde, tratando de hacer jugadas, de patear al arco. Hasta que un día, cuando al equipo de mi hermano le faltaba un jugador me pidieron que me sume y terminé jugando", reveló el santiagueño.

También reveló la historia del aro de básquet que hicieron con sus amigos al fondo de su casa, el "descubrimiento" de su profesora de educación física, quien fue quien le consiguió una prueba en Quimsa y la infancia sacrificada que llevó a cabo, trabajando con su padre en la cosecha de alfalfa.

"Fue duro, pero creo que es lo que a uno le enseña que siempre hay que trabajar mucho para poder conseguir sus sueños. Estoy muy feliz, contento. Agradecido. El City Thunder me dio una oportunidad soñada y espero que sepan que siempre voy a brindar todo por el club", resumió.