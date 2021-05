La vuelta de Nahuel Zárate por Pezzi será el único cambio

15/05/2021 - 01:13 Deportivo

Con equipo confirmado, Güemes viajó anoche rumbo a San Juan, donde mañana visitará desde las 16 a San Martín, en el marco de la décima fecha de la zona B de la Primera Nacional.

Tras la práctica que se realizó ayer por la mañana, el plantel fue citado a las 20 horas para trasladarse a la provincia cuyana, donde esta tarde realizará una práctica liviana a la espera del choque ante el “Santo”, que se jugará en el estadio Hilario Sánchez y tendrá a Julio Barraza como árbitro principal.

En cuanto al equipo titular, el entrenador Pablo Martel despejó todas las dudas en la práctica futbolística del pasado jueves, en la que paró los once que irán de entrada mañana.

Habrá una sola variante en relación al equipo que viene de igualar 1 a 1 ante Brown de Adrogué, en el estadio Arturo “Jiya” Miranda, y será el retorno de Nahuel Zárate por Pezzi en la zaga central.

Percance

El ex jugador de Boca Juniors, que había sido expulsado ante Atlético Rafaela y, tras purgar su fecha de suspensión ante Brown de Madryn iba a reaparecer el domingo pasado, no pudo hacerlo por el fallecimiento de su madre. Ahora, estará entre los once que saltarán al campo de juego del Hilario Sánchez para defender el liderazgo de la zona B.

Güemes formará mañana entonces con Julio Salvá; Juan Salas, Gabriel Fernández, Nahuel Zárate y Marcelo Cardozo; Lucas Algozino, Nicolás Juárez, Pablo López y Nicolás Barrientos; Claudio Vega y David Romero.l