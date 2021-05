La santiagueña Bermúdez lamentó no estar en Tokio

15/05/2021 - 01:52 Deportivo

La santiagueña Patricia Bermúdez, quien se quedó hace poco con la medalla de bronce en el campeonato mundial de Bulgaria en lucha, y quedó en las puertas de la clasificación a Tokio 2020, se lamentó por haber quedado tan cerca de la clasificación al no poder acceder a la final.

“Me tomé mi tiempo para escribir, después de estar en dos Juegos Olímpicos, Londres 2012 y Río 2016, y el sueño por subirme al podio quedo latente. Decidí darme una oportunidad más para intentar cumplir mi deseo. Lamentablemente esta vez el resultado no fue el esperado y si bien vuelvo con un bronce del mundial, me duele mucho el haber estado tan cerca de poder clasificar para Tokio”, escribió en las redes.

A continuación, Patricia agregó: “Para los que no pudieron seguir la competencia, el combate por el pase a la final y boleto para Tokio fue muy ajustado y concluyó en un resultado de 6 a 6, dándole a Ecuador como ganador por diferencia de ajustes técnicos. Sentí impotencia, tristeza y enojo. Son unos de esos sentimientos que se te atraviesan cuando los sueños se te escapan de las manos. En estos últimos años no me fue fácil preparame, fisica y mentalmente, tuve muchos obstáculos y tuve que pelear para salir adelante, entre ellas cirugias por lesiones y el Covid. Hoy, después de haberme dado un tiempo para reflexionar, me encuentro con calma y orgullosa por haber dado todo y haber obtenido más experiencia, aprendizaje y una medalla más para mi país”, aseveró.

También Bermúdez dejó entreveer que no sabe cómo seguirá su carrera. “Por el momento es incierto. Quiero agradecer a todos los que me acompañaron y apoyaron en todo este camino e hicieron posible que haya llegado hasta acá. Quiero agradecer a @minsegargentina #gendarmerianacional, @coargentina @aadeporte, @enardinfo, @luchaboca, @fala_oficial #fuerzasespecialesGN”. l