“No soy egoísta, intento dar siempre lo mejor de mí”

16/05/2021 - 01:33 Deportivo

Lo de Nicolás “Penka” Aguirre es increíble: seis finales de Liga Nacional, seis títulos. Y podrían ser siete, si se tiene en cuenta la que jugó en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México con Fuerza Regia de Monterrey.

El base santiagueño jugó en un nivel altísimo el quinto partido decisivo de la serie ante Quimsa y extendió su reinado en la competencia liguera: desde la temporada 2014/15 con Quimsa hasta la 2020/21 con San Lorenzo.

“Uno no cae todavía. Es increíble lo que me está pasando. Intento tomarlo con calma y cuando pase el tiempo, obviamente que me voy a dar cuenta”, comentó “Penka” en una entrevista concedida a Básquet Plus.

Consultado por su racha de títulos, respondió: “Ese tema lo tengo muy en claro. No soy egoísta, lo dejo de lado. Intento dar siempre lo mejor de mí. Lo que más hago es disfrutar. Si a mí no me va bien, que cada compañero meta el tiro que le toca y lo festejo como si fuese yo. Intento disfrutarlo de esa manera. Tengo una responsabilidad que me toca tomarla y a veces sale y a veces no. Uno tiene los pies sobre la tierra”.

El santiagueño evitó las comparaciones con los próceres de la Liga Nacional como Milanesio, Campana, “Leo” Gutiérrez o Paolo Quinteros.

“Yo sé que los últimos años me ha tocado estar arriba. Estoy en el mismo equipo hace cinco años y me gusta dónde estoy, el club me da la confianza y yo intento devolverselo dando lo mejor. Uno cuando se acostumbra a ganar, después no quiere perder ni un partido. No hay punto de comparación con los que nombraste, son cracks. Es imposible comparar lo que han hecho ellos, si es solo por ganar y conseguir títulos puede ser, pero en la forma de jugar no”, explicó con perfil bajo.

De cara al futuro, Nicolás Aguirre tiene en su mente y en su corazón al “Ciclón”.

“No lo pensé bien todavía. No sé qué va a pasar con la liga el año que viene, ojalá se pueda jugar normal. Es lindo tener localías y la gente. Mi prioridad la va a tener San Lorenzo, me siento como en mi casa. Todo depende de cómo se hará la temporada. Lo bueno es que no pienso en lo que va a pasar y disfruto esto que estoy pasando”, señaló reconfortado.

También habló de Deck. “Es increíble lo que pasó con Gabriel. Yo sabía que iba a llegar a los más alto, siempre fue mi pollo”, señaló.