Mainoldi: “Son heridas que tardan en cicatrizar hasta que uno tiene revancha”

17/05/2021 - 01:29 Deportivo

Leonardo Mainoldi todavía no ha logrado digerir la derrota en el quinto juego decisivo de la serie, pero hablar de lo ocurrido le ha permitido desahogarse.

“Va a llevar un tiempo, no podría decir cuánto. Hay partidos que han pasado años y todavía uno los recuerda. Son heridas que tardan en cicatrizar hasta que uno tiene revancha con otro título, otros objetivos y otras metas. Esto va a doler y está bien que duela, porque realmente era el objetivo que teníamos, estar hasta el último día, estar en esa etapa de definición y conseguir el título. No se pudo”, comentó el jugador en diálogo telefónico con EL LIBERAL desde Cañada de Gómez.

Al ser consultado por lo ocurrido en el partido, explicó: “El rival también te pone las cosas complicadas y así fue durante todo el playoffs. No supimos conservar la ventaja. En un par de minutos ya estábamos 5 o 6 puntos arriba después de estar al frente por 15. Nos pudieron correr en algún momento y bueno... Con errores y aciertos fue palo a palo hasta el final. En algún momento parecía que se había quebrado para ellos, cuando sacaron seis puntos, volvimos, empatamos el juego y después se decide en detalles”.

“Coco” no olvidará el triple de Nicolás Romano sobre el final. “Uno se termina acordando de los últimos ataques. Si no hubiese entrado ese triple, nos quedábamos con la última pelota y podría haber sido todo diferente. Pero entró. Romano sintió el partido en el momento, estuvo muy acertado en la última parte y se terminó decantando de su lado”, agregó en referencia a lo ocurrido en el cierre del juego.

Gran temporada

Mainoldi tiene en claro que fue una gran temporada para Quimsa. “Para mí, esta derrota no opaca el año que se hizo. No se terminó como queríamos todos, con lo que habíamos trabajado para conseguirlo, pero creo que fue un gran año. Se ganó el Súper 20, lo de la Champions que venía de la temporada anterior. El club ha ganado cosas muy importantes y obvio que la Liga también lo era y se trabajó para eso. Y perderlo y tenerlo tan cerca te duele y parece que es todo oscuro y todo malo. Hay que hacer un análisis muy completo de cómo fue todo. Y yo creo que se han hecho las cosas muy bien y el nivel del equipo ha sido bueno a lo largo de todo el año”, opinó convencido.

Por último, se refirió al futuro de su carrera deportiva. “Ahora, a descansar. He terminado con molestias, dolorido en los últimos partidos. Después se verá qué es lo que pasa, cuándo se va a reiniciar la liga nuevamente. Hoy por hoy no sé si hay fechas estimadas o no. Voy a volver a disfrutar de mi familia, porque pasó mucho tiempo desde que estuve con ellos. A cargar las pilas y a ver qué desafío me depara el futuro. Ya se irá viendo qué es lo que puede aparecer. También hay que digerir esto. Cuando uno pierde una final, duele y hay que darle tiempo. Quiero tener revancha pronto”, cerró el ala pívot santafesino, de 36 años.