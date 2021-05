Claudio Vega, el nombre del gol en el Güemes puntero

18/05/2021 - 00:41 Deportivo

Güemes atraviesa un gran momento en la Primera Nacional. El equipo que dirige Pablo Martel es el único líder de la zona B, con 21 puntos. En diez fechas, marcó 14 goles y 5 de ellos los hizo Claudio Vega, goleador del equipo y tercero en la tabla de artilleros del certamen, detrás de Magnín (10), de Tigre, y Bieler (6), de Rafaela. Con la particularidad de que el del “Matador” hizo 4 de penal; el del “Crema”, 2 y el del “Gaucho”, ninguno.

EL LIBERAL tuvo ayer un mano a mano con Vega, que disfruta este gran presente del equipo y también el suyo.

¿Qué te genera haber convertido el primer doblete en este torneo?

Es importante para mí convertir, me genera confianza. Ojalá que podamos seguir así aportando al equipo. Tratamos de aprovechar el momento al máximo.

¿Te esperabas estar entre los tres goleadores del certamen?

Estoy aprovechando que me toca convertir. Verme ahí es lindo, pero siempre tranquilo porque la idea es trabajar para el equipo, ser funcional y es lo que más trato de hacer. Pero reconozco que uno arranca un torneo y quiere convertir para ganar en confianza. Se me está dando y estoy muy contento por eso.

Nunca fuiste un goleador nato sino más bien un delantero con otras virtudes, ¿en cuánto influye el buen momento colectivo de Güemes para tu presente goleador?

En en realidad soy el acompañante por fuera. Aprovecho por ahí los espacios, me gusta eso . Y tenemos un buen momento, el equipo genera buen juego, nos da la posibilidad de tener situaciones a los delanteros. Tenemos que aprovechar eso, pocos equipos tienen el funcionamiento de Güemes, entonces es lindo estar arriba porque sabes que tenemos posibilidades de convertir.

Pero ahora te van a pedir goles todos los partidos...

No, ya está aclarado. Cuando erre algunos que no me maten (risas).

¿Tiene otro sabor ganar sobre la hora como en San Juan?

Sí seguro, es una victoria que necesitamos porque nos pasó algo similar de local con Adrogué y esta vez la suerte estuvo de nuestro lado. Ganamos un partido importante.

¿Y vale más hoy porque empató Independiente y quedaron solos en la punta?

Por el resultado de hoy sirve mucho, pero era un partido que vale muchísimo ante rival que juega bien. No sé cuántos equipos van a ganar en esa cancha. Quedamos solos arriba, es una pequeña ventaja que tenemos que tratar de mantenerla. Todos vienen cerca, es un grupo muy parejo.

El domingo es una linda oportunidad para volver a ganar de local ante Dálmine, ¿influye que lleguen punteros y ellos últimos?

Sabemos que no están en su mejor momento, pero eso va a complicar las cosas porque van a venir a levantarse con nosotros y seguramente va a ser un partido duro. Ojalá que podamos volver al triunfo de local, sería importante porque en nuestra cancha tenemos que volver a ser fuertes.

¿Por qué ahora les está costando un poco más de local? ¿Tendrá que ver con que lo respetan más a Güemes y toman muchos recaudos a la hora de venir a jugar a Santiago?

Sí, sin dudas vienen a nuestra cancha a veces cambiando el esquema y buscan ceder el campo y darnos la pelota para contragolpear. Eso habla de que nos ganamos un respeto y esperemos seguir haciéndolo. La idea siempre es la.misma de Güemes y viene bien todo por suerte.