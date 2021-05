Persia dijo que tuvo una jornada soñada

18/05/2021 - 00:54 Deportivo

El fin de semana se vivió todo una fiesta en el equipo santiagueño SDE Inbest Racing, ya que los pilotos y hermanos sanjuaninos Fabricio y Ariel Persia, coparon el primer lugar tanto en el Top Race V6 como en el Series, respectivamente, al imponerse en la carrera en gran forma, lo que les permite a ambos corredores mirar por ahora a todos desde la cima, al cabo de dos fechas disputadas.

EL LIBERAL se comunicó con uno de los vencedores, Fabricio Persia, quien desde su provincia definió que tuvo un fin de semana soñado. “Nosotros en la primera fecha llegamos muy sobre la hora con todo a la carrera a Buenos Aires, y bueno ahora junto al equipo SDE Inbest Racing y nuestra gente, hemos conformado un gran trabajo entre todos, con el cual nos han demostrado su profesionalismo. Se ha luburado muy bien, como tiene que ser, se repasó todo, y creo que ello fue la clave del éxito. Se hicieron unos cambios en el auto, me gustó y pudimos terminar celebrando”, indicó.

Sueño

Asimismo, el puntero del Top Race V6, Fabricio Persia, consideró que ganar con su hermano Ariel el mismo fin de semana y quedar primero en el campeonato fue un sueño hecho realidad.

“Desde principio de año encaramos el torneo con la idea de hacer lo mejor que se pueda, de sumar puntos, todo ello importante para dar pelea. Éste era el objetivo, y bueno se vienen dando de a poco todas las cosas”, analizó.

Para el vencedor del V6 del fin de semana, de ahora en más habrá que redoblar los esfuerzos para seguir por el buen camino y no relajarse en absoluto. “Creo que venimos por el camino indicado y la idea es no salirse del mismo. Con respecto a la carrera, creo que la clave estuvo un poco en la largada que hice, que fue buena, y después en una de las maniobras que se tocan Azar y Ciarrocchi para agarrar la punta y no mirar para atrás. Me fui adelante y me concentré en tratar de ir lo más rápido posible, sin equivocarme y gracias a Dios el auto me lo permitió y lo pude lograr”, aseveró.

Finalmente, Fabricio Persia dijo sentirse muy feliz por haber ganado la carrera y porque se le dio también a su hermano Ariel.

“Quiero agradecer a todos los sponsors, al Gobierno de San Juan, a la Secretaría de Deportes, a mi esposa, a mi hija, a los chicos del equipo SDE Inbest Racing, a Fabián, Fede, Lalo, Trucco, y no me quiero olvidar de otros, a todos, por su gran apoyo”, reconoció el sanjuanino, que no ve la hora de volver a correr pronto en el autódromo internacional de Las Termas de Río Hondo, escenario que se está reconstruyendo debido al incendio sufrido.