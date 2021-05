Gerardo Montenegro: “Nuestra competencia tiene cimientos fuertes, sobra pasión”

19/05/2021 - 00:46 Deportivo

Gerardo Montenegro, presidente de la AdC, no ocultó su satisfacción por haber logrado terminar la temporada de Liga Nacional, a pesar de las dificultades generadas por un contexto de crisis sanitaria en todo el país.

“Siento alivio. No sé si alegría, porque ha sido todo tan duro, pero sí la satisfacción del objetivo alcanzado y, sobre todo, orgullo, porque todas las partes pusieron una gran cuota de sacrificio y pasión para llegar al objetivo: jugadores, árbitros, agentes, dirigentes, comisionados, periodistas... Todos aceptaron de buena voluntad y entendieron en las condiciones que se debía desarrollar nuestra querida competencia. Nadie se quejó, todos fueron para adelante. Y entre todos lo hicimos posible. Por eso quiero agradecer a cada uno de los protagonistas”, reflexionó el dirigente santiagueño en una entrevista realizada por Julián Mozo.

El dirigente santiagueño fue hacia atrás en el tiempo para explicar la complejidad que fue sortear este enorme obstáculo llamado Covid19. “No nos olvidemos que en pretemporada pensábamos arrancar en Córdoba y Mar del Plata, sedes que se cayeron por el sinfín de problemas y modificaciones constantes a las que nos obligó esta pandemia. Fuimos resolviendo sobre la marcha, cómo pudimos, sin certezas. Hubo equipos, como Hispano, Oberá o La Unión de Formosa que vinieron a hacer pretemporada a Buenos Aires. Hubo un gran apoyo y ayuda desde la CAB, que gestionó Buenos Aires. Hubo una gran mano de clubes como Obras y Ferro, que pusieron todo a disposición. Así comenzamos y lo fuimos haciendo, con errores y virtudes, pero siempre queriendo jugar... Y hoy, haberla terminada, nos genera orgullo y comprueba la pasión que hay por el básquet y la Liga. Quedó claro cómo los distintos actores lo viven. La competencia tiene cimientos fuertes, sobra pasión... Superar esta situación, a costa de pérdidas económicas y hasta humanas, que son las más duras, lo demuestra claramente”, analizó Montenegro.

Más agradecimientos

“Los jugadores resignaron salarios que sin duda merecían, aceptaron jugar siete y no diez meses, muchos estuvieron semanas en habitaciones de hoteles, sin ver a familiares. Es mucho, se lo agradecemos. Los entrenadores resignaron sus cosas, como la caída de los entrenamientos y el jugar mucho. Los clubes resignaron sus localías. Lo que ganaron en la cancha no lo pudieron aprovechar pero entendieron que la mejor forma era terminar, cuando por ejemplo se planteó que tal vez podían analizarse jugar los playoffs con localías. Pero no, dijeron ‘si así garantizamos el mejor desarrollo y no corremos riesgos, sigamos así’. Es para valorar. Los agentes también hicieron su parte, los árbitros estuvieron siempre”, agregó gratificado.

También señaló: Realmente estoy feliz por redescubrir por qué la Liga tiene más de 35 años. Por qué superó tantas crisis y sigue siendo el mejor lugar para desarrollar talentos, los mismos que luego nos devuelven con grandes campañas a nivel internacional, ya sea con la Selección o en clubes en el exterior, como ahora vemos con la llegada de tres hijos de la Liga a la NBA”, resaltó.