El día que el “Chango” Cárdenas se vistió de arquero, y le atajó un penal a su coterraneo Roberto Gramajo en Rosario

19/05/2021 - 15:49 Deportivo

Con la posibilidad que tiene hoy el futbolista Enzo Pérez de ser el improvisado arquero de River Plate ante Independiente Santa Fe de Colombia por la Copa Libertadores de América, se recuerdan apasionantes historias que marcaron todo un acontecimiento dentro de un campo de juego.

Y uno de ellos ocurrió en 1971 cuando hubo un duelo especial en un penal y los protagonistas fueron dos glorias del futbol santiagueño: Juan Carlos "Chango" Cárdenas (Racing) y Roberto Artemio Gramajo (Rosario Central).

Pasó en la cancha del "Gigante de Arroyito" de Rosario Central. Allí se enfrentaban el local con la "Academia" por el torneo de Primera División de AFA.

Después del empate parcial del 0 a 0 en el primer tiempo, Racing salió mejor en el segundo y con goles de Lamelza y Benítez, se puso 2 a 0 arriba y todo Avellaneda festejaba la victoria.

Pero el "Canalla", empujado por su gente, llegó al descuento a través de Poy y el partido empezó a ganar en emotividad. Cerca de los 30 minutos del complemento, el árbitro Teodoro Nitti sanciona un penal para Rosario Central y el encargado de patearlo fue Landucci.

El arquero racinguista era Gibaudo. Hubo dos repeticiones en la ejecución y en las dos veces, Gibaudo le contuvo los remates a Landucci, aunque lo hizo de manera antirreglamentaria (adelantamiento). Fue ahí que Nitti expulsa a Gibaudo y surge la figura del "Chango" Cárdenas para ocupar el arco y ser él quien iba a tratar de impedir el tercer penal de Rosario Central. Landucci decide trasladarle la responsabilidad al también santiagueño Gramajo y se arma el duelo entre comprovincianos en el Gigante de Arroyito. "Le pedí la camiseta a Gibaudo y me llegaba hasta las rodillas. Wolf (su compañero de equipo) me preguntó si iba a usar los guantes, pero no quise. Lamelza se reía porque le parecía ridículo ver un arquero sin guantes ni gorra", contó Cárdenas cuando recordó el episodio en una nota de la revista El Gráfico.

El duelo en el penal entre santiagueños terminó a favor de Cárdenas que le contuvo el remate a Gramajo y le permitió a Racing quedarse finalmente con el triunfo por 2 a 1.

"Yo lo había estudiado a Gramajo, en los partidos por tele, y sabía que pateaba a la izquierda", agregó el campeón del mundo con la Academia

También se recuerda que en el penal, Cárdenas se fue muy a la izquierda cuando disparó Gramajo que la pelota casi entra por el medio del arco luego de haber sido manoteada con el brazo derecho.