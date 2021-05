Mauro Cosolito: “Me respetaron, me sentí un líder”

20/05/2021 - 02:06 Deportivo

Mauro Cosolito quedó triste por no haber podido ganar la Liga Nacional con Quimsa, pero se mostró reconfortado en el plano personal.

“Me sentí muy cómodo en un equipo que jugó cinco finales. Me respetaron, me sentí un líder. Será una de las temporadas que seguramente más recuerde en mi carrera. Vivimos seis meses en un hotel, lejos de todo, entre nosotros nos fuimos empujando para siempre dar más. Me deja un aprendizaje increíble. Siento amargura, estuvimos a un partido de llevarnos la Liga, que sin dudas es mi sueño”, declaró Mauro Cosolito a Prensa AdC.

Al ser consultado por la lesión, comentó: “Tuve una microfractura en el húmero y se me cortó el ligamento de la parte interna del codo. Ahora tengo que inmovilizarlo con una férula a 90º por dos o tres semanas y luego me harán una resonancia para probar la estabilidad y movimiento para ver si el ligamento soldó contra un hueso o hay que reinsertarlo, hay una posibilidad de que suelde y la operación no sea tal, pero eso hay que evaluarlo. Ahí voy a saber cuáles son los pasos a seguir”.

El alero santafesino destacó además el haber podido competir en tiempos de crisis sanitaria. “Estoy muy feliz por haber terminado otra Liga Nacional. Cuando empezamos lo que queríamos todos era terminar y en buenas condiciones, que haya un campeón, no como el año pasado. Lo pudimos hacer y eso es porque hubo un gran esfuerzo dirigencial, de los jugadores, de cada persona que compone la competencia. Hoy estuve leyendo las palabras del presidente y la verdad que sentamos bases sólidas, la Liga está más fuerte y con un compromiso cada vez mayor. Todas las patas de la mesa demostramos ser una buena base para el certamen, que se haya podido jugar es gracias al trabajo de todos”, explicó.l