Martel: “Lo primero y más importante es la salud”

El fútbol argentino sufrió una nueva suspensión y Pablo Martel, entrenador de Güemes, se mostró a favor de la decisión tomada por AFA. “Está bien que se acompañen las medidas sanitarias del gobierno. Lo primero y más importante es la salud. Me parece una medida muy acertada. Nosotros no estamos exentos ni somos inmunes al virus, se dieron y se están dando muchos casos en el fútbol. Espero que este párate sirva para que todos los que formamos parte de este deporte tomemos conciencia, cumplamos los protocolos como se debe y nos preparemos bien para lo que viene”, analizó ante la consulta de EL LIBERAL.

Y agregó: “Para que se reduzcan los contagios habrá que tener paciencia, cuidarnos y esperar el regreso para poder seguir trabajando. Hay mucha gente que trabaja en el fútbol. Ya quedó demostrado que el fútbol no contagia, lo que es peligroso es el contexto en el que nos manejamos, en los viajes, los hoteles, las concentraciones y la vida social que lleva cada uno fuera del entrenamiento. Hay que seguir atentos y no relajarse”.

Güemes es el puntero de la zona B de la Primera Nacional. ¿Lo perjudica este parate? “Si me preguntas de lo estrictamente deportivo es obvio que no nos beneficia porque venimos con un ritmo de competencia importante y también con una gran confianza. Pero siempre uno trata de buscar lo positivo y en este caso es que los jugadores que vienen golpeados y los que están lesionados van a tener un tiempo más de recuperación y seguramente podremos tener a todos a disposición”, respondió.

Cuando se dio el parate anterior, Güemes también era líder, pero del Federal A. “Creo que son diferentes situaciones. En aquel entonces era algo nuevo para todos. Nadie tenía experiencia de cómo manejarse en una pandemia y creo que todos éramos más cuidadosos. Ahora lo que no debe suceder es que haya un relajamiento. No sé si puede compararse, lo que sí estoy seguro es que en la adversidad uno siempre tiene que encontrar la oportunidad de hacer historia. Ojalá no nos perjudique este parate y que cuando volvamos, lo hagamos porque la situación es propicia y podamos seguir siendo protagonistas en un torneo duro y complicado”, cerró.

Desde hoy, se regresa a los entrenamientos individuales por Zoom

La de ayer fue la última práctica grupal de Güemes, ya que Martel confirmó que “vamos a acatar las directrices emanadas por el gobierno provincial”. Y desde hoy el plantel trabajará de manera individual mientras el cuerpo técnico monitoreará todo vía zoom.

“Los entrenamientos están suspendidos. Estamos armando junto al profe y el cuerpo técnico un plan de trabajo para estos días. Hay algunos jugadores que tienen un espacio para poder trabajar y no tendrían problema. Algunos viven en departamentos y buscaremos las formas y métodos para que puedan entrenar. También vamos a continuar con el zoom para seguir teniendo contacto con ellos, así como también vamos a manejar bastante información visual del próximo rival para analizarlos y estar preparados para el próximo partido”, contó el DT gaucho. “Los jugadores están bien de ánimo, convencidos de que este parate pasará lo más rápido posible y va a servir para fortalecernos. También les va a servir y nos va a servir para seguir sacando conclusiones del torneo que venimos desarrollando”, completó Martel.