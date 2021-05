Coloccini y un palo a la dirigencia de San Lorenzo: “Me enteré por las redes sociales que no voy a seguir”

23/05/2021 - 22:23 Deportivo

La actualidad deportiva e institucional de San Lorenzo no es para nada buena y de cara al futuro se vendrán cambios de fondo. Uno será la reestructuración del plantel profesional y quien no seguirá en el club es Fabricio Coloccini, quien salió a hablar y le tiró un palito a los dirigentes.

El zaguero de 39 años tiene vínculo vigente hasta el 30 de junio y no será renovado por la nueva conducción de Horacio Arreceygor, que busca deshacerse de los contratos más onerosos para cuidar una economía muy golpeada.

“Me enteré por las redes sociales que no voy a seguir en San Lorenzo. Lo que leí en las redes es que no continuaría en el club, pero ningún dirigente se comunicó conmigo aún", expresó Coloccini en diálogo con Deportivo IP.

A su vez, el defensor dejó en claro que no piensa en retirarse: ‘Tengo claro que voy a seguir jugando. Me siento bien, estuve con algunos problemas musculares en los últimos meses, pero quiero intentar y ver si estoy para jugar. Estirarlo por la menos seis meses más’.

“Me encuentro transitando la última etapa de mi carrera. No tengo muy claro qué haré una vez que no juegue más, pero tengo muchas opciones por delante, tengo el curso de entrenador hecho, pero ya tengo claro que voy a jugar seis meses más”, agregó el histórico defensor del Ciclón.