Luchetti sabe que el retiro está cerca, pero sueña con ser campeón en Atlético Tucumán

23/05/2021 - 22:36 Deportivo

Cistian Lucchetti nació hace 42 años en Luján de Cuyo, Mendoza, y hace 25 que debutó en Primera División. El arquero y capitán de Atlético Tucumán es consciente que su retiro está cada vez más cerca, pero eso no le impide dejar de soñar.

En diálogo con el diario Olé, el mendocino aseguró: “No sé cuánto tiempo va a ser, si serán meses o más tiempo. Trato de vivir el día a día y de disfrutarlo a mi manera. Sé que no me queda mucho tiempo, pero seguramente voy a seguir ligado al fútbol”.

“Puede ser en Atlético, porque tengo un cariño muy especial y el club tiene para seguir creciendo en un montón de cosas”, añadió en referencia a dónde quisiera retirarse como profesional.

Respecto de los sueños que le quedan por cumplir, el “Laucha” fue claro. “Si me preguntás qué es lo que me gustaría ahora, si tuviera 20 ó 25 años, te diría salir campeón con Atlético. Es una situación muy parecida a la que me tocó vivir con Banfield: ascendimos, jugamos la primera Libertadores y Sudamericana, nos acomodamos en Primera y salimos campeones”, indicó.

“Con Atlético pasó algo similar, me quedaría salir campeón. Ojalá no me quede pendiente, ese es mi último sueño”, cerró Lucchetti, quien continúa disfrutando de sus días de descanso, antes de comenzar una nueva pretemporada para hacer realidad su sueño.