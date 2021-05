Juan Manuel Cano no pierde la esperanza

25/05/2021 - 02:21 Deportivo

El marchista termense, Juan Manuel Cano parte hoy rumbo a la Capital Federal, para unirse junto al equipo del seleccionado argentino de atletismo que viajará mañana rumbo a Ecuador, a donde disputará del 29 al 31 de mayo el Campeponato Sudamericano buscando la posible clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Luego de varios problemas que debieron afrontar los atletas por falta de presupuesto en el Enard en donde hasta un influencer debió intervenir para recaudar fondo, los fondistas podrán ir a representar al deporte de Argentina en Ecuador el fin de semana.

“Se ha complicado la clasificación por la falta de competencias, y justo eran las que me podrían dar los puntos seguros. Se suspendió el Nacional, la Copa Panemericana y una prueba en España, La Coruña, que iba a ir después del Sudamericano. Se complicó todo el calendario. Ahora me queda esta carrera y en el Caribe, en donde la dificultad será el calor. No es lo mismo poder competir en Buenos Aires con 13 o 14 grados que ahora en el Ecuador con 23 o 24 grados. Pero la idea es poder enfocarme en esta carrera en una medalla, hacer una muy buena marca y esperar si clasifico o no, pero al mismo tiempo pensar que el trabajo me sirva para el otro año”, contó.

Enseguida, Juan Manuel indicó que andando bien se puede aspirar a ganar la prueba y meter un registro de 1h.22, pero por el clima puede complicar todo. “Hay otra prueba en Brasil antes de Tokio, pero ya no hay presupuesto. No era tan difícil en principio, pero esta pandemia complicó todo y un poco de mala suerte tuve también. Vamos a intentarlo ahora en Ecuador. No será para nada sencillo, pero vamos a dar todo. Esperemos estar a la altura”, dijo.l