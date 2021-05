“Soy sincero siempre que hablo: a veces uno no logra lo que merece”

25/05/2021 - 02:24 Deportivo

A casi dos años de haber asumido como director deportivo de Quimsa, Diego Lo Grippo se mostró reconfortado por los logros deportivos del club en el plano profesional, pero también por los valores que han caracterizado a los integrantes del plantel y del cuerpo técnico.

“Ha sido un proceso altamente positivo. Estamos orgullosos de este gran equipo. El grupo ha tenido un fuerte sentido de pertenencia hacia el club y hacia los objetivos planteados desde un primer momento, sumado al esfuerzo, a la perseverancia, a la responsabilidad y al respeto que han tenido. No nos olvidemos que fuimos el equipo que primero comenzó la temporada y el último en terminarla. Se han llevado los valores de Quimsa a su mayor expresión y eso hace que estemos orgullosos y agradecidos de todo este equipo. Nos han dado alegrías que hacía tiempo no teníamos”, explicó el rosarino en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

“Si contamos desde la temporada pasada, que se suspendió por la pandemia y que retomamos con la Champions del año anterior, hemos jugado seis torneos, de los cuales hemos llegado a cinco finales y hemos ganado dos. Entonces, no hay nada que reprochar. Hay que tener la frente bien en alto y estar contentos porque a pesar de no haber ganado el último partido de la final, que todos estábamos ilusionados, si uno se pone en frío a ver todo lo que se hizo, es para felicitar y estar sumamente orgullosos”, agregó reconfortado.

Diego Lo Grippo destacó el aspecto humano. “Lo importante no fueron sólo los objetivos deportivos sino también el terreno de los valores humanos y ahí hay que resaltar lo que hizo este equipo. Sin dejar de lado la parte deportiva, de estar en los lugares de privilegio, se hizo hincapié en la parte humana y eso estuvo a la vista. Hemos sido el equipo que menos contagios ha tenido, hemos sido el equipo que más tiempo hemos estado juntos y no había ningún inconveniente. Se han sabido sobrellevar diferentes situaciones a lo largo de la temporada que fueron complicadas y que el equipo las sorteó de la mejor manera. Se lo he dicho en forma particular a cada uno y también el sentimiento que uno tiene de haber compartido con ellos, de acompañarlos en todo lo que se necesite”, comentó.

Por último, habló en el plano deportivo. “Nosotros habíamos iniciado la serie jugando de una manera hasta la lesión de Mauro (Cosolito) que ahí fue donde el equipo sintió ese momento y nuestro rival empezó a dominar la serie en la parte mental. Se dieron cuenta de que podían igualarla y podían ser más competitivos. Ahí se hizo una serie pareja, que se definió sobre el final con pequeños detalles que hicieron que hoy San Lorenzo sea campeón. Soy sincero siempre que hablo: a veces uno no logra lo que merece. Sin desmerecer a San Lorenzo, que es un digno campeón y tiene jugadores de mucho prestigio, por lo que hizo Quimsa, merecía obtener el título. Esto no quiere decir que no estemos contentos y orgullosos por no haber sido subcampeones”, explicó.l