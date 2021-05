Jugar una copa internacional, un sueño o desafío no tan lejano en el horizonte

26/05/2021 - 02:22 Deportivo

Con el ascenso de Central Córdoba a la categoría mayor, más los de Mitre y Güemes a la Primera Nacional, Santiago del Estero recuperó una plaza histórica en el mapa del fútbol argentino. Y no sería descabellado afirmar que, en este contexto, la provincia atraviesa su mejor momento en el ámbito del fútbol nacional.

Lo que nunca logró Santiago del Estero es tener un equipo compitiendo en un torneo internacional. Y Central Córdoba podría ser el que salde esa deuda.

“Quedamos a tres puntos de Copa Sudamericana”, dijo casi al pasar Gustavo Coleoni en la conferencia de prensa que brindó hace diez días para hacer un balance de la gestión de su cuerpo técnico al frente del equipo en la Copa de la Liga Profesional.

Y es un dato para tener en cuenta. Con los 17 puntos que cosechó el torneo pasado, el Ferro quedó a 3 del último que por ahora estaría ingresando a la Sudamericana 2022 (Independiente, con 20).

Es verdad que hay varios equipos en el medio: Talleres (20), Banfield (20), Argentinos Juniors (19), Lanús (19), Unión (19), Atlético Tucumán (18) y Rosario Central (18).

Pero también es cierto que todavía faltan 24 fechas del nuevo torneo para definir a los clasificados, es decir 72 puntos en juego.

Otro detalle importante es que Boca, Racing, Independiente o Colón (los cuatro semifinalistas de la Copa de la Liga Profesional) se adjudicará un cupo para la Libertadores 2022, liberando de esa manera un lugar en la tabla general. Y esos cuatro equipos están hoy por encima del “Ferroviario”. Otro cupo se podría liberar si uno de los que está arriba se consagra campeón de la Copa Argentina, que también otorga un lugar en la Libertadores 2022. Y los cupos se podrían seguir liberando en caso de que equipos argentinos sean campeones de las actuales ediciones de la Libertadores y/o Sudamericana.

Planteada así las cosas, el abanico de posibilidades es más que interesante.

En Central Córdoba, por ahora no piensan en esto o no se lo plantean como objetivo. “Nuestro torneo termina a fin de año”, repitió más de una vez el “Sapo”, en alusión al objetivo de sumar puntos para engrosar el promedio. Pero así como en la Copa pasada, eso lo dejó cerca de entrar a cuartos de final, a fin de año bien podría encontrarse con una clasificación a la Copa Sudamericana, algo que lo beneficiaría no sólo en lo deportivo, sino también en lo económico.