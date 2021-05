Sebastián Acevedo: “Quiero absorber absolutamente todo lo que esta experiencia me dé”

26/05/2021 - 02:28 Deportivo

“Seba” Acevedo es un crack. Lo demostró en San Martín de Corrientes y ahora en Cafeteros de Armenia, que se metió entre los cuatro mejores de la División Profesional del Baloncesto de Colombia.

“Sabíamos que Caribberan nos podía complicar si le dábamos un poco de hándicap a nivel confianza. Nosotros tratamos de entrar lo más duro posible para implementar nuestro juego, para poner la intensidad y desarrollar nuestro plan de juego. Siempre buscamos un pase más, creo que estamos adaptándonos a una filosofía de básquet que por ahí la tenemos y por ahí no, pero la verdad que estoy muy contento con estos dos partidos, porque el ataque fluyó y en defensa estuvimos mucho más concentrados. Fue una serie muy dura. Sabíamos que iban a depender mucho de Juan Cantero y de Mati Solanas. Creo que el plan fue el correcto y lo más importante es que pudimos implementarlo”, comentó el santiagueño en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL .

¿Cómo te has sentido en el plano individual desde tu llegada al equipo?

De a poco me voy sintiendo cada vez más cómodo. Al principio fue una mezcla de nervios, ansiedad. Era mi primera experiencia en el extranjero y la verdad de que inconscientemente me jugaba en contra, pero a medida que iba pasando el tiempo, creo que he ido soltándome. Quiero absorber absolutamente todo lo que esta experiencia me da. Por eso estoy muy agradecido a Cafeteros por darme esta posibilidad de demostrar que uno puede competir a nivel internacional. Todavía falta demostrar lo que venía haciendo en Argentina.

¿Cómo imaginas la serie con Titanes y con Safar en particular?

La serie con Titanes va a ser muy dura y difícil. Sabemos contra quién nos enfrentamos. Sabemos que ellos son los candidatos, que vienen de tres temporadas consecutivas ganando el torneo de punta a punta y la clase de jugadores que tienen, pero nadie nos quita la ilusión. Nosotros vamos a pelear partido tras partido. Vamos a implementar toda la estrategia que el cuerpo técnico proponga. Es una serie al mejor de cinco, tenemos posibilidades. Sabemos que tenemos que estar muy concentrados durante los 40 minutos de cada partido y que no podemos relajarnos. Enfrentar a otro argentino (Selem Safar) como ya pasó en el primer playoffs, es algo lindo, porque hay una camaradería interesante, al tener cerca también a casi un hermano como Phillip (Lockett), que estamos mucho tiempo juntos. Es algo muy lindo lo que se está viviendo aquí. Trato de disfrutarlo. Jugar una semifinal no es poca cosa, va a ser un lindo desafío para el equipo.

¿Se advierte la crisis política y social imperante en Colombia?

En Cali estamos en una burbuja, estamos encerrados en el hotel. Solamente salimos para entrenar y para jugar los partidos. Sabemos la situación que se está viviendo en Colombia. Sabemos de las protestas, de la crisis tanto política como social. Estamos en una zona donde no se escucha mucho. Todos mis compañeros colombianos están preocupados por la situación, pero tienen fe de que en algún momento se va a terminar. Yo trato de no involucrarme tanto. Espero que se solucione para el bien de Colombia, para el bien de todos mis compañeros, que también lo están sufriendo.

Tras la finalización del torneo colombiano, ¿volverás a ponerte la camiseta de San Martín de Corrientes?

No tengo nada definido todavía. Estoy muy enfocado en Cafeteros, en terminar la temporada lo mejor posible. Cuando vuelve a Argentina voy a intentar tomar la mejor decisión posible para mí. La verdad que estoy muy agradecido con lo que San Martín me ha dado. Estaría muy contento de poder continuar en esa institución. Le debo mucho tanto al club como al cuerpo técnico y a mis compañeros y creo que tuvimos un año muy bueno. Lo disfrutamos mucho y estaría muy bueno que el proyecto siga, porque es muy interesante.