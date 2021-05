Cardona agradeció la chance de poder jugar

27/05/2021 - 03:03 Deportivo

El volante colombiano Edwin Cardona fue uno de los grandes protagonistas de la victoria de anoche de Boca sobre The Strongest de Bolivia, por 3 a 0, que le valió a su equipo la clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores de América.

“Es importante, dimos el primer paso. Ahora a descansar y pensar en lo que se viene, que es muy importante para nosotros”, señaló el jugador en alusión a la semifinal de la Copa de la Liga Profesional que el “Xeneize” afrontará ante Racing, el próximo lunes a las 15 horas en e l estadio Del Bicentenario de San Juan.

Cardona volvió a ser titular después de mucho tiempo en Boca, ya que las lesiones y el Covid lo marginaron del equipo. Por eso agradeció esta chance que le dio el entrenador Miguel Ángel Russo. “Anteriormente jugué poco tiempo, hoy el profe me dio la oportunidad, es lo que me gusta hacer. Disfruto cada momento, el tiempo pasa muy rápido. El fútbol hace que dejes muchas cosas atrás. Estoy agradecido con Dios por hacer lo que más me gusta, jugar al fútbol”, dijo.

“Agradecido con Dios por la oportunidad de jugar, con el DT, después de tanto tiempo. Siempre trato de dar lo mejor de mí en lo que me toque”, concluyó.

Varela

El volante de Boca, Alan Varela, analizó el triunfo de Boca en conferencia de prensa. “Hicimos un muy buen partido, en todas las líneas. Estuvimos muy concentrados, salió muy buen partido. Necesitábamos la victoria, fuimos en busca de ella para no depender de nadie”, dijo. Y agregó: “Teníamos un calendario muy amplio, muchos partidos y la verdad que los afrontamos muy bien. Vamos por buen camino”.l