Goitea dio positivo de Covid y Ortiz tendrá hoy el alta

28/05/2021 - 01:58 Deportivo

Dentro del complicado marco sanitario que rodea a nuestra provincia y el resto del país, el plantel de Mitre sufrió una nueva baja por coronavirus. Se trata del defensor Nicolás Goitea, quien dio positivo al hisopado realizado el miércoles pasado.

Por contrapartida, el entrenador Hernán Darío Ortiz, quien se encuentra con Covid por segunda vez (la primera fue a mediados del año pasado) cumplió con su aislamiento y hoy tendrá el alta médica.

A pesar de que el “Aurinegro” ya sufrió un brote importante de coronavirus en su plantel, a principios del mes de abril, no hay preocupación de que el caso de Goitea pueda significar un nuevo brote, más allá de las complicada situación epidemiológica que atravesamos.

Es que Goitea no tuvo contacto con el resto de sus compañeros del plantel. El defensor no formó parte de la delegación que la semana pasada viajó a Buenos Aires para disputar el partido ante Quilmes (derrota 2 a 1, por la undécima fecha de la zona A de la Primera Nacional) y luego de ese cotejo se suspendió el torneo. Por las restricciones impuestas, los jugadores debieron entrenar de manera individual y recién ayer pudieron volver a hacerlo de manera grupal, luego del visto bueno del Gobierno Nacional. Y Goitea presentó síntomas el martes por la noche y fue hisopado el miércoles, por lo que no llegó a entrenar con sus compañeros.

En tanto, el “Indio” Ortiz recibirá hoy el alta y podrá reintegrarse a los entrenamientos con los jugadores. De todas formas, su futuro como DT del “Aurinegro” sigue siendo incierto. Y el hecho de completar su aislamiento hace que en los próximos días pueda reunirse con el presidente Guillermo Raed, quien ya anticipó que se hará una evaluación del trabajo del “Indio” y, luego de conversar con él, tomará una decisión sobre su futuro.

Mitre acumula siete partidos sin ganar en la Primera Nacional, el equipo no encuentra un patrón de juego y, con este panorama, la continuidad de Ortiz como entrenador del equipo parece complicada.