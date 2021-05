Mauro Cosolito: “Tengo ganas de revancha en Quimsa y cumplir mi sueño que es ganar la Liga”

28/05/2021 - 02:02 Deportivo

Viene de vivir el año más importante en su carrera y siendo el capitán del equipo. Mauro Cosolito, emblema de un Quimsa que hizo historia, está de vacaciones en su Santa Fe natal. Después de un subcampeonato en la Liga Nacional que dejó un sabor amargo, sus energías están puestas en la recuperación de su brazo, por esa lesión que casi lo saca de las finales. Su valor y su personalidad, hicieron que termine el año de competencia en cancha, pese a la rotura de ligamento y a una micro fractura en el radio.

Su vínculo con Quimsa se terminó y claro, el hecho de saber a dónde jugará la próxima temporada, le da vueltas por la cabeza. Ayer, en diálogo con EL LIBERAL , Cosolito reconoció que quiere una revancha en la Fusión para cumplir su sueño de ganar la Liga Nacional.

“Ahora preferí estar sin el teléfono esta semana. Ocuparme del codo y después ver, qué es lo que hable con mi agente. Está la propuesta del club y otras cosas, pero tengo ganas de revancha. La paso bien en el club. La gente de Santiago me hizo sentir uno más. No he evaluado ni hablado nada a decir verdad, pero quiero cumplir mi sueño que es ganar la Liga y no en muchos lugares se puede aspirar a eso. Quimsa es uno de esos en los que puedes pensar en ir por todo”, destacó Mauro.

El alero reconoció que viene de vivir el ciclo más importante en su carrera. “En lo personal, sin dudas fue el ciclo más importante de mi carrera. Ganamos el Súper 4, hicimos final de liga y ganamos la Champions. Me tocó liderar a un equipo ganador, que fue por todo y no es fácil integrar hoy un grupo así. Todos crecimos mucho en muchos aspectos. Fue increíble conseguir tantas cosas. Me tocó tener un buen año compartiendo y llevando adelante el plan de Seba (González). Siempre querés estar en estos equipos y me tocó ser capitán de este gran grupo”.

“Estoy bien, en Santa Fe, aún con el gusto amargo de no haber podido coronar la temporada ganando la liga. Pero en mi cabeza, recorriendo todo lo que se hizo en este año, uno se pone contento por lo conseguido, que no fue fácil. Contento por todo lo que logramos con el club. No ganamos la final, pero pudimos quedarnos con la Champions, que es el trofeo más importante en la historia del club. Ganamos el Súper 4 y llegamos a la final de la liga. Por poco se nos escapó, pero lo conseguido fue realmente increíble y quedó esa satisfacción”, confesó un Cosolito que quiere un nuevo ciclo en la Fusión.

“Estuvo cerca, pero San Lorenzo fue un merecido campeón”

Mauro Cosolito sabe que la final de la Liga Nacional ante San Lorenzo se definió por detalles y aún le queda esa sensación de tristeza por lo cerca que estuvo Quimsa de consagrarse en una temporada que dominó desde el comienzo.

Pese a ello, el capitán de la Fusión reconoce que el Ciclón fue un justo campeón. “Para ser campeón también tenés que tener algo de suerte, o como quieran llamarlo. San Lorenzo con buenos partidos y con mucha jerarquía pudo jugar bien y llevarse el título. Dominamos nosotros hasta mi golpe en el codo en ese segundo punto. Y a partir de allí nos costó. Después pudimos volver a ponernos en la serie y en la final se definió por detalles. Nosotros dominamos pero ellos supieron hacer su juego y fueron merecidos campeones. Quimsa fue el dominador en toda la temporada, pero el título fue para ellos. Hay un solo campeón y les tocó a ellos”, reconoció Mauro, quien la lesión en el codo lo sacó de la cancha antes de la primera mitad del segundo punto y en todo el tercer juego (ambos terminaron con victoria de San Lorenzo).

Cosolito volvió para el juego 4 y Quimsa ganó. En la definición, tuvo muchos minutos. “La verdad es que sentía dolor. No podía estirar el brazo, pero las ganas de estar pudieron más”.

Mauro aún no sabe si debe operarse del brazo

“Tengo ahora el codo inmovilizado. Estoy con un kinesiólogo alineado con Muratore (kinesiólogo de Quimsa). La semana que viene me haré una resonancia con estrés, que es en movimiento para ver el movimiento del codo y saber si necesito cirugía”, contó Cosolito.