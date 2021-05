Andrés Mehring: “Estoy muy cómodo en Central Córdoba”

28/05/2021 - 22:33 Deportivo

Las veces que le tocó entrar, cumplió con creces. Hoy ya de descanso, Andrés Mehring asegura que su deseo es seguir en Central Córdoba por varios años. Coleoni le dio la confianza y supo ganarse minutos en varios encuentros durante esta Copa de la Liga Profesional.

“Lo hablé con mi señora y con mis amigos. Ojalá que me pueda quedar muchos años en Central Córdoba. Me siento muy cómodo en Santiago y en el club. Obviamente esto se trata de rendimientos y de resultados. Uno no se puede quedar donde no rinde. El fútbol es así. Ojalá mi rendimiento sea acorde a las pretensiones del club y ojalá me pueda quedar muchos años. Es mi deseo”, dijo el santafesino al canal de YouTube Deportivo Nacional.

“Todos se han portado de maravillas conmigo. En la calle, los hinchas son fervorosos y muy tranquilos pese a eso. Acá no te bardean. Todos te apoyan y te tiran buenas energías. Esas cosas me gustan. Con mi familia, nos sentimos muy cómodos. Además, tenemos un grupo bárbaro, lleno de buena gente”, reconoció el arquero, que meses atrás tuvo coronavirus.

“Respecto al Covid, a mí me tocó tenerlo. Fueron tres días bastante jodidos. Me pegó fuerte, tuve dolor de espalda y de cintura. Perdí el olfato y el gusto por cuatro o cinco días. Sentís un cansancio inusual. Eso fue lo que más me perduró. Soy una persona muy activa y lo sentí mucho”.

Por último, Mehring aseguró: “Me quedo con buenas sensaciones y con la idea de que fuimos regulares. Siempre buscamos entrar en esa línea y de ahí crecer. Ahora nos queda otro torneo en el que debemos mejorar y sumar. Hay que hacer un colchón de puntos para estar tranquilos para lo que viene. No sabemos lo que puede pasar”.