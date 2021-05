Federico Grun a EL LIBERAL: “Está todo hablado para la próxima temporada”

29/05/2021 - 00:14 Deportivo

Desde Carmen de Patagones, Federico Grun confirmó que tiene contrato con Olímpico y que piensa respetarlo.

“Está todo hablado para la próxima temporada. Cuando se define la situación, voy a seguir en Olímpico porque me siento muy cómodo”, comentó el alero en diálogo telefónico con EL LIBERAL .

“He tomado la decisión de continuar y generalmente me gusta hacer contratos así para tener la tranquilidad de estar con los mismos compañeros, con el entrenador. Me gusta cuando se respetan los procesos”, agregó convencido.

Al ser consultado por la temporada pasada, explicó: “El balance es positivo. Fue una temporada muy difícil por la situación que se vivía. Después nos tocó hacer el esfuerzo a nosotros de vivir mucho tiempo metidos en un hotel. Tuvimos momentos mejores y momentos peores a lo largo de la temporada, que nos permitieron encontrar un buen rendimiento al principio y sobre el final de la temporada. Y llegamos muy bien a los playofs”.

En el plano personal, también se mostró satisfecho. “Me sentí bien. Al igual que el equipo, el jugador tiene mejores rendimientos en determinados momentos de la temporada. Me sentí muy cómodo al principio. Después, por situaciones de equipo y demás, no me estaba sintiendo cómodo. Creo que también depende mucho del entrenamiento. Yo necesito mucho de esa energía, entrenar, tirar al aro y estando allá en Buenos Aires se hacía muy difícil eso. Jugábamos muy seguido y me faltó ese entrenamiento diario. De todos modos, muy contento por el apoyo del entrenador, de mis compañeros”, expresó.

Federico Grun destacó el aporte de la banca de Olímpico. “Leo armó un segundo bloque muy bueno, con mucho vértigo y gol desde el perímetro. Cuando el equipo titular tenía algunas complicaciones, entrábamos a dar soluciones y para que se note lo menos posible que los que estaban afuera eran los titulares. Se hicieron dos bloques muy buenos, con mucha participación”, señaló.

Por último, habló de la definición del torneo. “San Lorenzo viene haciendo las cosas bien desde muchos años. Tuvo problemas al principio, pero después se ensamblaron bien. Quimsa era el número uno, pero tenía el presentimiento de que iba a ser San Lorenzo el campeón”, concluyó.