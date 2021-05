La santiagueña Agostina Soria se alejó de Las Panteras por no poder costear sus gastos

29/05/2021 - 00:22 Deportivo

La santiagueña Agostina Soria decidió dejar de entrenarse con el seleccionado argentino de voleibol de Las Panteras, a raíz de que no puede sostener sus gastos para seguir residiendo en Buenos Aires.

Así lo expresó la jugadora en una entrevista que dio a La Gaceta. “La vida es así. Bueno, hay que seguir para adelante”. Reflexionó la jugadora. El equipo de Hernán Ferraro finalizó recientemente su séptima semana de entrenamiento en el Cenard con miras a una gira y a Tokio.

“La verdad que no podía seguir bancándome sola todos los gastos que te ocasionan poder vivir en Buenos Aires. Hasta donde sé creo que soy la única jugadora del seleccionado que se lo planteó al entrenador Ferraro, y me encontré con una respuesta no muy buena por parte de él y me quedé muy mal por varios días”, dijo.

“A raíz de este hecho, decidí apartarme por el momento y regresar a casa con mis seres queridos, a donde sé que me quieren y respetan. Veré qué es lo que sucede más adelante”, dijo. La jugadora santiagueña contó que en un principio trabajó con el seleccionado mayor, y que luego estuvo con el plantel Sub23.

Soria dijo que otras compañeras están en una situación similar. “Algunas tienen becas y fui a pedir ayuda y no encontré respuestas”, comentó la jugadora.