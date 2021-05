30/05/2021 - 01:45 Deportivo

El entrenador de Manchester City, el español Josep Guardiola, afirmó ayer que fueron “un poco pasivos” en la derrota ante Chelsea por 1 a 0 en Oporto, Portugal, de la final de la Champions League de Europa.

“Hemos hecho una temporada excelente, pero estoy triste por haber perdido. Hemos tenido las ocasiones, sobre todo al principio con Sterling y Foden”, analizó Pep.

“En la segunda parte fuimos más constantes en nuestro ataque. Fuimos un poco pasivos en nuestros movimientos al final de la primera parte. Competimos increíblemente bien, era nuestra primera vez aquí, felicitar al Chelsea por la victoria. Prepararnos para volver algún día”, lamentó el español, que ganó LA Champions dos veces con Barcelona.

Además, el entrenador, al que se lo vio triste en la conferencia de prensa, explicó: “Hay equipos maravillosos en esta competición que en 60 años la han ganado cuatro, cinco o seis veces. Podíamos haber jugado un pelín mejor en la primera parte, pero era nuestra primera vez”.

“No ha sido demasiado peligro el que hemos concedido. Tienen una estructura defensiva muy fuerte, muy sólida. Las ocasiones las hemos tenido. No las hemos metido y han ganado ellos”, terminó.

El beso a la medalla

Una de las imágenes de la tarde de ayer fue la situación que protagonizó Pep Guardiola a la hora de subir a recibir la medalla de plata.

El entrenador tuvo un gesto muy particular y de alguna manera único luego de perder la final de la competencia más importante de Europa: besó la medalla por ser subcampeón.

Este gesto del exmediocampista no es casualidad, ya que su filosofía de juego y su pensamiento tienen que ver con una idea que no se negocia. Más allá del resultado final, Guardiola considera que no cualquiera puede llegar a la instancia decisiva y el hecho de que Manchester City haya alcanzado el juego clave por primera vez es para destacar. l