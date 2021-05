30/05/2021 - 02:32 Deportivo

Sebastián González, quien ayer fue oficializado como entrenador de Quimsa, expresó su satisfacción por haber coincidido en “objetivos y en seguir creciendo” de cara a la temporada 2021/21.

El entrenador cordobés tendrá otra chance para cumplir el sueño de ganar la Liga Nacional, que comenzaría a mediados de octubre, pero además irá en busca de la Basketball Champions League Americas.

“La mayoría de los procesos que encabecé fueron largos. He trabajado en pocos clubes: 9 de Julio, Atenas, San Martín de Corrientes y Quimsa. Estoy feliz de tener otra temporada en Quimsa, sabiendo que los objetivos siempre son altos y los resultados tienen mucho que ver. Me parece que también vamos creciendo en otros aspectos junto al proyecto institucional del club”, explicó en diálogo con EL LIBERAL.

“Coincidimos en objetivos y en seguir creciendo. Nos sentimos cómodos también como familia. Son los puntos que tuvimos en cuenta para continuar con nuevos desafíos dentro de esta gran institución”, agregó el entrenador cordobés en alusión a la adaptación de su esposa Vicky y de sus hijos, Lucio y Soria, a nuestra ciudad.

Sebastián González habló también del interés de Atenas, que es el club donde jugó en divisiones inferiores e hizo sus primeras armas como entrenador. “El interés de Atenas y también de algún otro club, seguro que es por lo que se viene haciendo, por lo que hizo el equipo y eso seguro que es gratificante. Pero bueno... No se tomó ninguna propuesta de otro lado porque hasta que no termináramos de hablar con Quimsa junto a mi representante no íbamos a abrir otra posibilidad. Por suerte todo fue rápido y ya estamos enfocados en lo que viene”, indicó entusiasmado.

Al ser consultado sobre el cuerpo técnico, señaló: “Lo vamos a empezar a hablar con Diego (Lo Grippo, director deportivo de Quimsa), pero la verdad no creo que haya cambios”.

Con la confirmación de Sebastián González como entrenador, Quimsa iniciará el armado del plantel profesional, manteniendo la base de la temporada pasada.

La renovación de Mauro Cosolito es una de las prioridades. El capitán está enfocado en la recuperación de una microfractura en el brazo izquierdo, a la altura del codo, y habrá que ver si será operado o no.

Otro de los que tiene todo a su favor para continuar es Nicolás Copello, el base titular de Quimsa.

También seguirán en el equipo el cordobés Franco Baralle y el tucumano Iván Gramajo.l