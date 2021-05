El mensaje del Kun Agüero tras la derrota en la final de la Champions

30/05/2021 - 09:08 Deportivo

Sergio "Kun" Agüero jugó anoche su último partido en el Manchester City, cayendo en la final ante el Chelsea relegando las chances de alzarse con la Champions.

Tras derramar algunas lágrimas en el campo de juego, el delantero se pronunció en las redes sociales: “Orgulloso del equipo y de haber vestido tantos años esta camiseta. Manchester City siempre en mi corazón”, escribió junto a fotos de su despedida.

Agüero, después de 10 temporadas, dejó el club inglés para sumarse al Barcelona, en donde jugará con su amigo Lionel Messi.

Ahora arreglará su contrato y de inmediato partirá hacia Argentina, para sumarse a la Selección que jugará el jueves en Santiago.

