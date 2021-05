Colón le ganó al Rojo y jugará la final con Racing

31/05/2021 - 20:52 Deportivo

Colón le ganó con personalidad 2-0 a Independiente en el estadio San Juan del Bicentenario y jugará el viernes la final de la Copa de la Liga Profesional ante Racing Club.

El Sabalero fue superior al Rojo y tendrá su histórica chance de levantar el trofeo bajo la conducción de Eduardo Domínguez y la figura de su capitán, Luis Rodríguez.

El Pulga abrió la cuenta de penal en el primer tiempo y en el complemento lo liquidó Santiago Pierotti. Para Independiente no pudo ser y se despidió con tristeza de San Juan.

El partido comenzó con dinámica porque Colón propuso y tomó el protagonismo ante un Independiente al que le costó hacer pie.

Después de unos minutos de hacerse dueño de la pelota, Farías remató y la pelota pegó en el brazo de Insaurralde, acción que derivó en penal.

Se hizo cargo Rodríguez, quien con un certero disparo anotó el 1-0, a los 20 minutos.

Dos minutos más tarde, contestó el Rojo, con un desborde de Roa por izquierda y un cabezazo que el uruguayo Burián le sacó a Romero.

Después, el Sabalero volvió a manejar y tener el control de la pelota e Independiente de a poco lo fue empujando, pero sin claridad.

En el complemento, Independiente tuvo una buena ráfaga, en la que contó con dos chances claras: primero Romero estrelló un bombazo en el travesaño y luego Burián le sacó un cabezazo a Roa.

Colón esperó su momento y lo aprovechó a los 22, cuando Castro manejó un contragolpe y habilitó dentro del área al ingresado Pierotti, quien definió para el 2-0.

Independiente no tuvo más resto para reaccionar y Colón se encaminó a un triunfo que premió su efectividad y su gran torneo. El último escollo para lograr su primer título nacional es La Academia; del otro lado, Independiente no podrá cortar su sequía local de 19 años y no tendrá clásico en la final.