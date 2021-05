Juan Manuel Cano Ceres logró un polémico cuarto lugar en el Sudamericano

31/05/2021 - 02:35 Deportivo

El debut del santiagueño Juan Manuel Cano Ceres en el Campeonato Sudamericano de Atletismo que se desarrolla en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, fue en medio de un escándalo y polémica. El atleta termense compitió ayer en la prueba de los 20 kilómetros en marcha y cuando se hizo la clasificación oficial ocupó el tercer lugar, detrás del ganador ecuatoriano León Andrés Chocho y del escolta colombiano Angulo Jhon Castañeda.

Así, Cano Ceres se quedaba con la medalla de bronce y sumaba la cuarta para la delegación argentina. Pero todo cambió después cuando desde la organización ratificaron la clasificación y fue finalmente el atleta local Jhonatan Amores el que se quedó con el tercer puesto y por ende con la medalla de bronce.

“A la Argentina no la dejaron poner atletas suplentes para competir. Estaba José Zabala en 1.500 metros y Mariana Borelli en 800. Ecuador sí lo hizo hoy (por ayer) y ese era el chico que me ganó a mí en la carrera hoy (Amores). La Federación inmediatamente pone los resultados y aparezco yo como tercero y Amores último como fuera de prueba. La marca de él valía, le suman puntos, pero no puntuaba para el Sudamericano. Lo estaba haciendo por fuera del torneo. No sé qué pasó y ahí inmediatamente hubo un cambio y dicen que el suplente era el que había terminado quinto, es decir al que yo le gané (Japón Buestas) y que el titular era Amores. Pero si uno se fija en el starlist (listado de atletas) nunca figuró hasta último momento como titular. La Argentina y Brasil se quejaron y pidieron la descalificación de este atleta. Veremos qué respuesta habrá. Será difícil porque ellos son locales”, comentó Cano en una charla que tuvo con EL LIBERAL desde Guayaquil. l