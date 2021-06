Horas decisivas para el futuro de Cristian Vega en Central Córdoba

01/06/2021 - 01:42 Deportivo

Si hay un jugador emblemático en Central Córdoba, sin dudas ese es Cristian Vega. El “Kily” se transformó en sinónimo del “Ferro”. Es que esa la única camiseta que vistió en su carrera. Y con 27 años, el volante pasó más tiempo en el club (está desde inferiores) que en su casa.

El crecimiento de Vega también fue de la mano con el de Central Córdoba. Porque después del trago amargo del descenso al Federal A hace cuatro años, fue protagonista directo del ascenso vertiginoso hasta llegar a la máxima categoría del fútbol argentino.

Pero como todo tiene un final, el ciclo del “Kily” en el Ferro también parece tener las horas contadas. Y en ese sentido, esta semana puede ser decisiva.

Desde hace un tiempo que Vega viene siendo signado como el jugador a vender por Central Córdoba. Su crecimiento futbolístico así lo avala. En el mercado de pases anterior hubo una propuesta de parte de Independiente de Avellaneda. Si bien no se trató de algo formal (el jugador no tiene representante, pero en ese momento apareció uno con interés de llevarlo al “Rojo”, pero la propuesta económica no convenció a la dirigencia ferroviaria), el contacto estuvo y desde Central lograron convencer al jugador para que se quede. Hoy la situación es otra. Y si bien al club no llevó ninguna propuesta todavía, fue el jugador quien alertó que llegará un llamado y dejó en claro sus intenciones de emigrar.

“El ‘Kily’ no tiene representante, pero ya le avisó a la dirigencia que van a llamar preguntando por él. Y su idea es la de poder dar un salto en su carrera”, le contó a EL LIBERAL una fuente muy ligada a la institución del barrio Oeste.

En los últimos días, creció la versión de que Gimnasia y Esgrima La Plata pretende llevarse a Vega, aunque ese no parece ser el destino indicado.

“Si el jugador quiere dar un salto, no me parece que Gimnasia sea el club ideal, porque está en una situación parecida a la de Central Córdoba. De todas maneras, si el jugador quiere irse ahí y llega una oferta que convenza al club, se la evaluará”, agregó la misma fuente.

Es que Vega tiene contrato con el “Ferroviario” hasta junio del 2022. Entonces, el club que pretenda llevárselo deberá negociar con un monto que se aproxime a su cláusula de rescisión.

El próximo lunes 7 de junio, el plantel retomará los entrenamientos. ¿Estará Cristian Vega?.