Güemes recibiría a Villa Dálmine el miércoles 9 de junio, a las 16, en el estadio Arturo Miranda

01/06/2021 - 01:43 Deportivo

El torneo de la Primera Nacional continúa suspendido. Desde ayer se terminaron los nueve días de restricciones estrictas, las que regresarán este fin de semana (sábado 5 y domingo 6). Y si bien aún no hay confirmación oficial de la vuelta del certamen, trascendió que sería a mediados de la semana próxima.

Incluso ya hay una programación tentativa de la undécima fecha que quedó inconclusa (solamente se disputó un partido: Quilmes 2, Mitre 1). Según esa programación, Güemes recibiría a Villa Dálmine el próximo miércoles 9, desde las 16 horas, en su estadio Arturo “Jiya” Miranda.

La programación tentativa de la undécima fecha del certamen de la segunda categoría del fútbol argentino es la siguiente:

Zona A: Miércoles 9 de junio: 21.10, Gimnasia y Esgrima de Mendoza vs. San Martín de Tucumán (TV).

Jueves 10 de junio: 15, Deportivo Riestra vs. Belgrano de Córdoba (TV) y Deportivo Maipú de Mendoza vs. Chacarita Juniors; 18, Tigre vs. Estudiantes de Caseros (TV) y Estudiantes de Río Cuarto vs. Almirante Brown; 20.10, Agropecuario Argentino de Carlos Casares vs. Atlanta (TV).

Viernes 11 de junio: 18, Temperley vs. Nueva Chicago (TV).

Zona B: Miércoles 9 de junio:15, Tristán Suárez vs. Guillermo Brown de Puerto Madryn; 15.30, Instituto de Córdoba vs. Independiente Rivadavia de Mendoza (TV); 16, Güemes vs. Villa Dálmine.

Jueves 10 de junio: 14, Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Atlético Rafaela; 15, Santamarina de Tandil vs. Defensores de Belgrano y Deportivo Morón vs. San Martín de San Juan.

Viernes 11 de junio: 14, Ferro Carril Oeste vs. Brown de Adrogué (TV); 15.30, Almagro vs. San Telmo; 16, All Boys vs. Barracas Central (TV).