Bautista Pedemonte: “Quiero jugar el Mundial”

01/06/2021 - 01:59 Deportivo

El tercera línea santiagueño Bautista Pedemonte se mostró entusiasmado con la flamante convocatoria que le llegó de parte del entrenador Mario Ledesma para integrar la lista de 67 jugadores de Los Pumas, con miras a los amistosos de julio ante Gales, el Rugby Championship y la ventana de noviembre, por lo cual aseguró que dará el doscientos por ciento para poder quedar y cumplir su sueño de jugar el Mundial de Francia 2023.

El potente jugador de Jaguares, quien surgió en el Santiago Lawn Tennis Club, se encuentra en Buenos Aires trabajando en la recuperación de su lesión, ligamento cruzados anteriores. Desde allí le dijo EL LIBERAL que está feliz por este llamado, y que justamente éste era uno de los objetivos que quería cumplir.

“Las sensaciones de estar en la lista del seleccionado argentino de rugby de los Pumas es muy buena. Estoy muy contento de poder integrarlo, y sin dudas que era uno de los objetivos que tenía en mente para este 2021. Por supuesto que me llena de orgullo y de alegría cuando vi que en la convocatoria estoy junto a otros amigos de Santiago como los son Facundo Isa y Tomás Lezana, jugadores de mi club y que además sé que son grandes personas. La verdad que ello lo vuelve a este llamado con un gusto diferente, especial, al igual que también el saber que voy a compartir cancha con otros amigos”, aseguró.

Pedemonte dijo también que todo lo que viene es muy lindo, pero que habrá que ir despacio y trabajando duro para quedar en el plantel final. “Creo que primero hay que ir de a poco, construyendo. No hay que desesperarse sino seguir trabajando muy duro, sobre todo en las debilidades y en las fortalezas. Ojalá en algún momento me pueda ganar un lugar en el plantel. Mi expectativa es la de quedar fichado, y la verdad que las ganas siempre están, pero la realidad es que también lo que más quiero es trabajar ciento por ciento enfocado en lo que piden los entrenadores. Confío en que la chance me puede llegar en algún momento, pero para ello hay que trabajar con humildad y estoy en ese camino para poder cumplir mi sueño que es jugar el Mundial de Francia 2023”, admitió.

Sobre su lesión, el jugador dijo que está trabajando para su recuperación todos los días en Casa Puma. “Aquí tengo también las sesiones de kinesiología y demás, y trabajo hasta los fines de semana. Me operaron los ligamento cruzados anteriores en noviembre del 2020 y ahora cumplí los siete meses de recuperación. Éste fue uno de los motivos por lo cual no estuve con Jaguares XV ni con ningún otro club. Espero volver cuando antes a las canchas y así empezar a tener ritmo”, explicó.