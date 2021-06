Guillermo Raed a EL LIBERAL: “Ortiz me pidió un partido más”

02/06/2021 - 01:27 Deportivo

La novela sobre la continuidad de Hernán Darío Ortiz como entrenador de Mitre tendrá un capítulo más. Y podría ser el último. Es que tras la reunión que mantuvieron el “Indio” y el presidente del club, Guillermo Raed, se llegó a un acuerdo para que el DT dirija un partido más al equipo en la Primera Nacional. Y si el resultado no es positivo, Ortiz se comprometió a dar un paso al costado.

Así lo confirmó el titular del “Aurinegro”, en diálogo con EL LIBERAL.

“Luego de la reunión que tuvimos con la Comisión Directiva, me junté con Ortiz y le trasladé nuestras inquietudes por el mal momento que atraviesa el equipo en el certamen”, comenzó diciendo Raed.

“Darío es una persona de bien y tenemos una gran relación. Aceptó que el equipo no está jugando como pretende. Pero me manifestó que tiene fuerzas y quiere revertir esta situación. Me pidió dirigir un partido más y si no consigue un resultado positivo, dará un paso al costado porque no quiere ser una carga para el club”, agregó el mandamás de la entidad del barrio 8 de Abril.

Tigre

El partido que pidió dirigir Ortiz y que la dirigencia de Mitre se lo concedió será nada menos que ante Tigre, uno de los grandes animadores que tiene la Primera Nacional y candidato natural a pelear por el ascenso a la Liga Profesional.

El “Matador” se ubica tercero en la zona A, con 20 puntos, a uno del escolta Gimnasia y Esgrima de Mendoza y a dos del líder Atlanta, pero con un partido menos que ambos. Es decir que el conjunto de Victoria podría ser un potencial líder del grupo.

El partido entre Mitre y Tigre corresponde a la duodécima fecha y aún no tiene fecha de disputa (el “Aurinegro” ya jugó su compromiso de la fecha 11, la que fue reprogramada entre el miércoles 9 y el viernes 11 de junio). Lo que sí se sabe es que se jugará en el estadio aurinegro.

Ortiz, que recientemente se recuperó de coronavirus (enfermedad que cursó por segunda vez) no pudo estar al frente del equipo en los dos últimos compromisos, que fueron derrotas ante Agropecuario (1-2 de local) y frente a Quilmes (1-2 de visitante). El “Indio” tendrá un par de semanas para preparar el partido con Tigre, que será decisivo para su futuro. Tiene el apoyo del plantel y, por ahora, de la dirigencia. Y se siente con fuerzas para revertir esta historia.