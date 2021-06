Las siete bajas importantes que tendrá la Selección en el partido ante Chile

03/06/2021 - 11:44 Deportivo

Tras más de seis meses, por fin llegó el día en el que la Selección argentina volverá a salir a escena, con la particularidad de que será nada más y nada menos que en el Estadio Único "Madre de Ciudades", en nuestra provincia.

Su rival será Chile, en el primer partido que forma parte de la doble fecha doble por las Eliminatorias del Mundial Qatar 2022.

Para el encuentro, Lionel Scaloni tiene siete bajas importantes: algunas por lesiones y otras por contagios de coronavirus. ¿Quiénes son? Gonzalo Montiel, Franco Armani, Sergio Agüero, Nicolás Otamendi, Lucas Alario, Nicolás González y Joaquín Correa.

En los casos de Montiel y Armani, ambos de River, trascendió que no estarán en Santiago porque siguen dando positivo en sus testeos PCR y, aunque no contagien, no pueden ingresar a Santiago del Estero.

Alario se encuentra en plena recuperación de una lesión en el tendón del muslo derecho. Todavía no se sabe si podrá estar en la Copa América. Nicolás González, también sufrió la rotura de una fibra muscular en la parte posterior del muslo. Tucu Correa arrastra una molestia muscular y quedó descartado.

En tanto que, Otamendi continúa suspendido y Sergio "Kun" Agüero no pudo sumarse por protocolo interno de la Selección porque debe aislarse dos días dentro de la burbuja de AFA y recién sumarse al equipo.