Lionel Messi elogió el Estadio Único "Madre de Ciudades"

03/06/2021 - 22:41 Deportivo

Luego del partido contra Chile, que terminó 1 a 1, Lionel Messi habló con la prensa y dio su punto de vista sobre el encuentro que acababa de jugar. También tuvo elogios para el Estadio Único "Madre de Ciudades" de Santiago del Estero.

Sobre el coloso local dijo: "Es una lástima que en un estadio tan lindo no pueda estar la gente", en referencia a la imposibilidad de disputarse encuentros deportivos con público por la pandemia del coronavirus.

"La verdad que hace mucho tiempo que no nos juntábamos, no es fácil volver, pero creo que por momentos hicimos un buen partido. Estoy contento por el resultado más allá de que no pudimos ganar", agregó el capitán de la Selección Argentina. Luego finalizó: "Fue un partido muy especial por ser el primero sin Diego. Sabemos lo que significaba la Selección para él, y sabemos que estuvo presente. Además, fue especial por la situación del país y del mundo, es una situación muy difícil para todos".