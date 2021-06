Lionel Messi: “Lástima que en un estadio tan lindo no haya gente”

04/06/2021 - 02:04 Deportivo

Anoche, después del empate ante Chile 1- 1 por eliminatorias, el primero en realizar declaraciones para la televisión fue Lionel Messi. Y en la ocasión, el capitán de la selección argentina, elogió al Estadio Único “Madre de Ciudades” y lamentó la ausencia de público anoche.

“Sin dudas que fue un partido muy especial también por lo que pasa en el país, en el mundo, una situación muy difícil para todos. Una lástima que en un estadio tan lindo no pueda estar la gente. Creo que la Selección es la primera vez que viene acá y que no esté el público es una pena. Pero es lo que toca vivir”, lamentó Messi.

Seguidamente, “Leo” se refirió a lo que fue el primer partido de la selección argentina después de la muerte de Diego Armando Maradona.

“Esta fue una cita muy especial obviamente por ser el primero sin Diego. Sabemos lo que significaba la Selección para él, que aunque no estuviera presente en el estadio siempre estaba con la Selección. Queríamos regalarle la victoria y representar a la Selección como siempre lo hizo él, dejando todo”, agregó.

Sobre el cotejo ante Chile, Messi aseguró: “‘Hace mucho tiempo que no nos juntábamos, que no teníamos Eliminatorias. No es fácil juntarnos, con poco trabajo, seguir lo que veníamos haciendo. Pero creo que estuvimos muy bien. Por momentos hicimos buen partido, con la presión y la recuperación, prácticamente no nos crearon situaciones, tuvimos la mala suerte del gol de pelota parada cuando no nos estaban generando. Fue un partido difícil como siempre con Chile. Estoy contento con el resultado aunque no pudimos ganar. Desde el inicio de las Eliminatorias es lo que buscamos: el crecimiento es importante, que los chicos nuevos, que debutaron, de a poquito se sumen para hacernos fuertes otra vez. La dinámica del equipo es buena. No era fácil y estuvimos ahí”, recalcó.

Lionel Messi, una vez más, fue el jugador más peligroso del 1-1 entre Argentina y Chile. Además del gol de penal, transformó a Claudio Bravo en figura y el ángulo le impidió convertir otro tanto en un tiro libre. Y luego del empate, el capitán de la Selección habló y lo hizo con mucha calma. Además, la “Pulga” se refirió a lo que fue jugar por primera vez con la albiceleste tras la muerte de Diego Maradona.

“Argentina es un gran rival y estamos contentos”

El delantero del seleccionado chileno Alexis Sánchez valoró el empate 1-1 ante Argentina, como visitante, y su primer gol ante la “Albiceleste”.

“Argentina es un gran rival y estamos contentos con el empate, aunque nos hubiera gustado ganar. Estoy contento también por mis compañeros que debutaron. Ahora a pensar en Bolivia”, expresó Alexis Sánchez, figura de Chile y del Inter italiano.

“Sirve para aprender, crecer y darle confianza a los nuevos jugadores, a los más jóvenes y a los que vienen atrás. Jugamos con Argentina dos Copas y hay que seguir creciendo. Creo que nos hemos estancado un poco y ahora somos el ejemplo para los que vienen de atrás”, amplió.

En el plano personal, el “Niño Maravilla” expresó su alegría por el gol que convirtió.

“Me faltaba hacerle un gol a Argentina, porque nunca le había convertido. Me pone contento”, cerró Sánchez.

Scaloni: “Fuimos un equipo que siempre quiso ganar”

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, habló anoche después del 1 a 1 ante Chile y confesó que el rendimiento del equipo le dejó buenas sensaciones. “Las eliminatorias son complicadas, los rivales son difíciles. Me queda la sensación de que fuimos un equipo que siempre quiso ganar”, aseveró.

“Me voy conforme por el hecho de que no le pesó el debut a ninguno de los chicos. Eso me pone contento, es una buena señal. El aspecto positivo es que el equipo siempre da la cara, intenta atacar, no nos han creado prácticamente situaciones. En el segundo tiempo fuimos más profundos, con un equipo diferente. Lo negativo es que nos empatan en una pelota parada. Bajo ningún concepto este resultado cambia lo que iremos a hacer en Colombia”, cerró.

“Leo” marcó y se acerca a Luis Suárez

En su partido 50 en Eliminatorias, Lionel Messi llegó ayer a los 23 goles (10 asistencias) y quedó a dos de su amigo, el uruguayo Luis Suárez, en la tabla de máximos artilleros del certamen clasificatorio.

Su debut en las Eliminatorias fue en el camino hacia el Mundial de Alemania 2006. El 3 de septiembre de 2005, con 18 años, Messi entró a los 36 minutos del segundo tiempo por César “Chelito” Delgado y Argentina, dirigida por José Pekerman, perdió contra Paraguay (1-0) en Asunción por la primera fecha.

“Cuti” Romero y un buen debut

En la noche santiagueña, se cristalizó el sueño de debutar en el seleccionado para el arquero Emiliano Martínez, el zaguero Cristian Romero, el delantero Julián Álvarez y el lateral derecho Nahuel Molina, y lo del central cordobés fue lo más destacado.

Romero, de 23 años, a préstamo de la Juventus en el Atalanta de Italia, terminó como el mejor por el buen criterio de tiempo que tiene para salir a marcar lejos de su área, anticipando y cortando. Anticipó muy bien varias veces y ganó casi todos sus duelos. l