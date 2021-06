Francisco Cerro: “Lamento muchísimo haber jugado sin público”

05/06/2021 - 02:32 Deportivo

Muchos se sorprendieron con la decisión de Francisco Cerro de dejar Central Córdoba para seguir su carrera en Aldosivi de Mar del Plata. Y el propio futbolista le contó los motivos a EL LIBERAL, tras firmar la rescisión de su vínculo con el “Ferro”.

“La decisión es pura y exclusivamente deportiva, no pasa por otro lugar. No tengo más que palabras de agradecimiento para Central Córdoba y con toda su gente, incluso el cuerpo técnico porque estaba todo dado para que me quede. Pero es la decisión que tomé y pasa por lo deportivo”, reveló.

Cuando llegó, hace un año, parecía que se iba a quedar mucho tiempo. Incluso estaba signado para darle sentido de pertenencia al equipo, al ser uno de los pocos santiagueños del plantel. “El fútbol y la vida tienen esas cosas en las que uno quizás se imaginaba una cosa, en los orígenes de los planes, pero después termina siendo otra. Pero todavía están Leo Sequeira, el Kily, Mateo, ellos también son los que le dan la identidad al club. Lo mío fue una decisión muy difícil y pensada”, explicó.

“Pancho” lamentó que la pandemia lo haya privado de disfrutar del hincha ferroviario en la cancha.

“Lamento muchísimo haber jugado sin público, no haber disfrutado del Terrera lleno y del calor de la gente que, cuando lo veía por televisión, me daban muchísimas ganas de sentir eso. Lamento profundamente que se hayan dado estas condiciones en mi vuelta a Santiago”, dijo.

Cerro siente que cumplió con el objetivo en su paso por Central. “Lo he vivido de adentro al proyecto de Central Córdoba y está todo dado y encaminado para que siga creciendo porque está ordenado en todos sus aspectos. Hay gente muy capacitada laburando desde adentro y es un club en constante crecimiento. El objetivo por el que yo vine, que era consolidarlo a Central Córdoba en Primera y dejarlo en un lugar mejor al que estaba, me parece que se ha cumplido”. Por último, definió como “espectacular” su relación con Coleoni. “Solo tengo palabras de agradecimiento y gratitud con el ‘Sapo’ y todo su cuerpo técnico”, cerró el santiagueño.l