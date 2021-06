El PSG insiste con tener a Messi para la próxima temporada

07/06/2021 - 00:31 Deportivo

Mientras Lionel Messi se prepara con la selección argentina para jugar mañana por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas ante Colombia, en Barranquilla, el L’Équipe de Francia dio cuenta ayer de que el PSG sigue con la idea firme de incorporar a la estrella del Barcelona de España para la próxima temporada.

“Puedo hablar de Messi. De hecho, le he dicho a Laporta que termina contrato y todo los clubes tienen el derecho desde el 1 de enero de negociar con él y poder ficharlo para la próxima temporada”, analizó Nasser Al-Khelaifi, el presidente del club francés cuando habló en este sentido.

Cabe recordar que el 30 de junio finaliza el vínculo del crack rosarino con el conjunto culé.

“Lo que yo puedo decir y me pueden creer, es que todos los grandes jugadores quieren venir al PSG. Todos. Para que las cosas queden claras, yo no digo esto para responder algo sobre Messi. No es posible ficharlos a todos, porque ya tenemos a grandes futbolistas en nuestra plantilla. Aunque Messi es Messi, un jugador fantástico”, añadió.

Durante la última semana, Laporta había hablado sobre las negociaciones en curso con Messi.

“Va bien, pero no está hecho. Nosotros ya estamos preparados; y cuanto antes mejor. Porque las dudas que pueda haber se disiparán y ayudarán a que vayamos construyendo más rápido el equipo. Cuanto antes lo tengamos decidido mejor, porque hay ganas y la relación es muy buena”, había manifestado.

Por otro lado, y en relación al partido de mañana con Colombia, el que le puso un poco de pimienta en la previa fue el colombiano Adolfo “El Tren” Valencia, ex atacante de la selección cafetera.

“Con Argentina el partido es muy duro. Contra ellos siempre nos jugamos una final, pero tenemos es que salir a proponer. Colombia debe olvidarse de Messi, él ya no es el mismo de antes”, sentenció Valencia en entrevista con el “Carrusel” de Caracol Radio. Asimismo, añadió: “Colombia tiene que jugar tranquilo, hay unos jugadores rivales que juegan solo con la camiseta. Cuando uno se preocupa más por el rival, no se hace nada en el fútbol”.

Sobre la victoria obtenida en Lima, el “Tren” reconoció que el planteamiento utilizado por Reinaldo Rueda fue el mejor.

“Colombia siempre tiene que pensar que no le puede dar el balón a los otros, el que tiene el balón siempre va a poner la iniciativa. A mí me gustó como jugó”, finalizó.