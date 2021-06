El “Ferro” retoma las prácticas, con la posibilidad de perder a Cristian Vega

07/06/2021 - 00:48 Deportivo

Luego de su satisfactoria intervención en la Copa de la Liga Profesional que ganó Colón de Santa Fe, y tras unas merecidas vacaciones, el plantel profesional de Central Córdoba retomará esta tarde los entrenamientos, con la mente puesta en un semestre cargado de desafíos.

El reencuentro del cuerpo técnico que lidera Gustavo Coleoni y los jugadores ferroviarios se producirá a partir de las 17, en el predio del Iosep.

Dentro de un mercado de pases todavía bastante inactivo y complicado para Central Córdoba, las miradas por el momento están centradas más en los que se fueron y podrían irse, que en los que puedan llegar.

Es que mientras la dirigencia y el mánager Alexis Ferrero trabajan intensamente para conseguir los jugadores que pidió el DT, a la vez también negocian salidas importantes del plantel.

Ya se fue Francisco Cerro, quien rescindió su vínculo que vencía en diciembre para continuar su carrera en Aldosivi de Mar del Plata. Y ahora podría irse nada menos que Cristian Vega, símbolo y capitán del equipo del “Sapo”.

El “Kily” se presentará hoy a la práctica, pero ya es público su deseo de cambiar de aire. Y cada vez presiona más para ser transferido. Y en ese contexto, en Central Córdoba ya recibieron dos ofertas formales por el jugador.

El primer club interesado fue Gimnasia y Esgrima de La Plata, que al verse impedido de poder pagar la cláusula de rescisión de Vega (su contrato vence en diciembre del 2022 y para irse ahora, el club que lo pretenda debería abonar 1.200.000 dólares) ofreció un préstamo por 18 meses, con cargo y una opción de compra. Desde el club quedaron en contestar hoy o mañana, pero la propuesta será rechazada por ser considerada insuficiente. En caso de que el “Lobo” mejore la oferta, será evaluada nuevamente.

En idéntica situación está Rosario Central, que también solicitó un préstamo por un año y medio, pero la oferta no convenció. Además, hay algunos sondeos de otros clubes, como Lanús, por lo que parece ser que Vega tiene los días contados en Central.

Mientras se resuelve la situación del capitán, a Central le urge conseguir refuerzos. Es que se viene un semestre importante para la institución y el equipo deberá estar a la altura.

Si bien este torneo que comenzaría el 18 de julio, con finalización a mediados de diciembre, no determinará descensos, el objetivo planteado desde que volvió Coleoni fue el de sumar puntos para engrosar el promedio (los descensos volverán a fines del 2022) y consolidar al equipo en Primera. Y en el afán de sumar, puede llegar a fin de año un recompensa que sería la de clasificar a una copa internacional, algo que sería histórico para el club.

Pero para eso falta. Por ahora, habrá que reconstruir, o más bien retocar, el equipo para que sea más competitivo aún de lo que fue en el semestre pasado. Las vacaciones sirvieron para recargar energía que desde hoy serán volcadas para el bien de Central.

Los que no serán tenidos en cuenta entrenarán en el club

Mientras el grueso del plantel trabajará esta tarde en el predio del Iosep, los jugadores que no serán tenidos en cuenta para este semestre deberán presentarse hoy en las instalaciones del club, para entrenarse en el gimnasio y a la espera de que se resuelvan sus situaciones.

Si bien la institución aún no comunicó oficialmente cuáles son esos jugadores, desde hace semanas que se supo que no formarán parte del plantel de Coleoni el defensor Hugo Vera Oviedo y los volantes Ariel Rojas, Nahuel Barrios y Santiago Rosales. El único al que se le vence el vínculo el próximo 30 de junio es al paraguayo Vera Oviedo y no le renovarán el contrato. En el caso de los otros tres, están ligados al “Ferro” contractualmente hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que se negociará con cada uno su salida.

El regreso será bajo estrictos protocolos sanitarios

La pandemia se encuentra en un punto crítico en nuestro país, que sufre la gravedad de esta segunda ola de coronavirus. Y en Central Córdoba buscan extremar los cuidados para evitar contagios. De esta forma, la vuelta a los entrenamientos de hoy en el predio del Iosep será bajo un estricto protocolo que, en principio, no se diferencia del que se venía utilizando en los últimos meses.

Cabe recordar que el plantel ferroviario ya sufrió un importante brote de Covid a mediados del mes de abril pasado, por lo que se trata de evitar que eso se repita.

En esta primera parte de la vuelta a los entrenamientos, será más fácil poder trabajar con protocolos, ya que se hará hincapié en la parte física. Lo complejo es cuando comienzan los trabajos tácticos y de fútbol formal.

Pero por lo pronto, el trabajo se dividirá en grupos de no más de diez jugadores, distribuidos en las dos canchas que habitualmente utiliza el plantel en el predio del Iosep. Además, en el Iosep hay montado un gimnasio al aire libre (se sacan los equipos necesario que están en un salón) por lo que el trabajo en ese sentido cumple con todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias.