Sergio Hernández, muy entusiasmado con Deck y la selección

07/06/2021 - 00:56 Deportivo

El entrenador del seleccionado argentino de básquet, Sergio Hernández, habló ayer de la preselección de 15 jugadores ‘que diseñó para los juegos olímpicos y confesó que, en condiciones normales, los 12 que fueron parte del Mundial de China, serían los confirmados para la cita en Tokio, aunque dijo que cada paso que dará en esta preparación será con suma cautela.

A su vez, “Oveja” destacó el nivel de varios jugadores, entre los que se encuentra Gabriel Deck. “Individualmente, no hay dudas de que llegamos mejor que a China, hace dos años. Lo que han hecho Campazzo, Vildoza, Laprovittola, Deck, Brussino, Delía y Bolmaro, entre otros, deja claro que están muy por encima de lo que ellos mismos eran en 2019. No hay ninguno que haya bajado el nivel, ni siquiera que lo haya mantenido. Todos están mejor. Mucho mejor. Esto no significa que en Tokio vayamos a jugar como en China, pero nos marca algo. Indudablemente. Después veremos, pero para ilusión tenemos”, destacó Hernández, en diálogo con la CABB.

“Los 12 de China se ganaron el derecho a una preselección y, en condiciones normales, estarían convocados, pero hay que acotar la lista tanto como los tiempos por este contexto tan particular”, explicó para luego dejar una reflexión sobre cada uno de los nuevos que se suman al subcampeón mundial. “Bolmaro ya es un deportista de nivel olímpico. Está preparado para eso. Que haya jugado 20/25 minutos en una Final 4 de Euroliga habla por sí solo. Lo mejor, en su caso, es lo que está por venir, pero lo ya tiene es muy importante y nos puede ayudar mucho”, aclaró sobre la joven figura del Barcelona, quien ya estuvo en la Mayor, cuando integró la preselección antes del Mundial. Aún no debutó oficialmente, ya que fue el último corte antes del viaje a los Panamericanos de Lima. “Lo de Vaulet también ha sido muy bueno y significativo en una gran competencia como la española”, opinó el técnico sobre el alero que promedió 7.8 puntos, 4 rebotes y 22 minutos en el Manresa. El cordobés es el noveno de los 15- que ha tenido contacto con la NBA.