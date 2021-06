Central Córdoba vuelve a entrenar hoy en horario matutino y mañana será el primer día de doble turno

07/06/2021 - 22:24 Deportivo

Hoy por la mañana, nuevamente en el predio del Iosep, el plantel de Central Córdoba cumplirá con el segundo día de trabajo.

En tanto que para mañana está prevista la primera jornada de doble turno, en una semana que servirá para realizar una nivelación física de todos los jugadores.

“A pesar de que van cambiando las formas de trabajo y siempre se incorpora la pelota, en esta primera etapa va a trabajar un 70% el profe Cascini y un 30% nosotros. Ricardo es hoy por hoy el encargado de poner a punto la máquina y es el mecánico titular en este momento”, ejemplificó Coleoni sobre la importancia del rol del preparador físico en esta etapa de la pretemporada.

El entrenador anduvo la semana pasada por Las Termas y espera la decisión del presidente para saber si la próxima semana se trasladarán para ahí o bien siguen trabajando en el Iosep.

“Anduvimos por Las Termas mirando escenarios para alojarnos y campos de entrenamiento. Está todo aprobado. No la vamos a hacer en otro lado que no sea ahí, es Las Termas o nos quedaremos en el Iosep. Cuando ‘Pepe’(Alfano, el presidente del club) nos autorice, porque él tenía que ver sus cuestiones, viajaremos. Capaz que sean un poco más de días, en vez de una semana serán diez, pero no más de eso, y después volvemos”, concluyó el “Sapo”.