Scaloni está molesto por la situación de Armani

08/06/2021 - 00:16 Deportivo

La selección argentina tratará de reencontrarse esta noche con la victoria ante su par de Colombia y lo hará con la necesidad de sumar puntos para mantenerse en zona de clasificación en las Eliminatorias Sudamericanas.

La Albiceleste se cruzará con un rival difícil como Colombia y buscará un mejor funcionamiento colectivo, después del empate en uno ante Chile en el Estadio Único Madre de Ciudades, el pasado jueves.

El que habló ayer en conferencia de prensa fue el entrenador Lionel Scaloni. El DT argentino se mostró especialmente preocupado por la situación que atraviesa el arquero de River, Franco Armani.

“Sabemos que no tiene posibilidad de contagiar a nadie y que incluso ya ha jugado con su equipo pero hoy no podemos contar con él. Es una situación compleja porque el jugador quiere estar y esta situación no le está haciendo bien a su cabeza. No sabemos cuándo podrá estar apto para jugar, es un problema que esperamos que se pueda resolver cuanto antes”, afirmó en tono quejoso el DT de la Albiceleste.

Scaloni, no confirmó la formación titular para enfrentar hoy a Colombia en Barranquilla por las Eliminatorias Sudamericanas y admitió que jugar con tres marcadores centrales “es una posibilidad”.

El entrenador esperará hasta el último entrenamiento previo al juego, esta tarde en la ciudad colombiana, para definir el once inicial, que podría tener cambios de nombres y esquema (tres centrales y dos laterales volantes).

“Cada vez que enfrentamos a un rival buscamos la manera de hacerle daño, siendo flexibles con las opciones que nos pueden interesar para contrarrestarlo. Mañana (por hoy) puede ser una posibilidad jugar de esa manera”, asumió en una conferencia de prensa virtual desde Barranquilla.

Dentro de las especulaciones, Scaloni reconoció que el marcador lateral derecho Gonzalo Montiel, el zaguero Nicolás Otamendi y los mediocampistas Exequiel Palacios y Giovani Lo Celso son opciones para este partido de la 8ª fecha.