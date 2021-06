08/06/2021 - 06:15 Deportivo

“Guilli” Aliende continuará vistiendo la camiseta de Olímpico en la temporada 2021/22 de la Liga Nacional, en la que ocupará ficha mayor.

El club realizó ayer el anuncio oficial, que incluye al base armador santiagueño en su segunda temporada en Olímpico.

“Estoy muy contento por lo que hacen en el club conmigo. Apostaron por mí en mi primer año como ficha mayor. Es algo que lo venía buscando y que me lo he ganado por así decirlo. La verdad que sin la confianza que me da el club para poder seguir no sería posible tampoco. Estoy agradecido por la oportunidad más que nada”, comentó Aliende en diálogo con EL LIBERAL.

“Guilli” Aliende tuvo una activa participación la temporada pasada, viniendo desde la banca.

“La verdad que ha sido una temporada muy rara, muy larga. No hemos tenido mucha regularidad. Ha sido una temporada bastante cambiante, con muchos partidos y tampoco hemos jugado de local. Fue raro, porque no hemos tenido el apoyo de la gente, que en el TNA lo estamos haciendo. Pero bueno, creo que igualmente hemos terminado bien. Hemos perdido con Instituto que era un rival duro. Esperamos que la próxima temporada podamos hacer un mejor papel”, comentó el base a modo de balance.

“Leo” Gutiérrez

También tuvo palabra de agradecimiento a “Leo” Gutiérrez. “Todo lo que me pasa es gran parte responsabilidad de él, que me da la confianza para sentirme libre dentro de la cancha, para poder jugar tranquilo. Uno siempre entra y trata de dar lo máximo en todos los partidos y es lo que le gusta al hincha de Olímpico. Estoy muy contento de seguir con él y que él me haya elegido es algo muy reconfortante. Estoy agradecido a la dirigencia, al cuerpo técnico y al entrenador por haber apostado en mí”, señaló.

“Guilli” se encuentra en la ciudad cordobesa de San Francisco, a la espera de volver a la acción con San Isidro. “Nos quedan diez partidos de la fase regular y estamos por ver si clasificamos a playoffs. Estoy concentrado en eso y con muchas ganas de jugar playoffs con San Isidro”, comentó ilusionado.

Consultado acerca de cómo es el club donde está jugando, explicó: “Aquì hay mucha tranquilidad, estoy bien, es un club modelo de la Liga Argentina, que en este tiempo viene poniendo énfasis en poder ascender. Estoy orgulloso de estar aquí y muy agradecido a la gente de San Isidro por haberme elegido para terminar el torneo aquí”.

Por último, se refirió al partido ante Independiente BBC que no se jugó aún debido a la aparición de casos positivos en el equipo cordobés.

“No es especial enfrentar a Independiente, no me siento para nada identificado con el club. Solamente podría ser especial por algunos de mis amigos que pudiera tener en contra, pero la verdad que no”, comentó el base.