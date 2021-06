Scaloni tras la igualdad frente a Colombia: “Argentina mereció ganar”

09/06/2021 - 00:58 Deportivo

El director técnico del seleccionado argentino de fútbol, Lionel Scaloni, afirmó anoche que su equipo “mereció ganar” ante Colombia, luego del empate 2 a 2 por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, que se definió en la última jugada.

“Argentina mereció ganar y no hay que darle más vueltas. Hasta el minuto 94 fue muy bueno lo que hicimos y la última jugada le dio el punto a ellos; no fue merecido”, manifestó Scaloni en conferencia de prensa posterior al encuentro disputado en Barranquilla.

“Merecíamos los tres puntos. Tengo que felicitar a los jugadores porque hicieron un buen partido con calor, en un campo difícil y ante un buen rival”, señaló el entrenador argentino.

Scaloni no quiso referirse en detalle al error del defensor Juan Foyth quien a través de un error en la salida generó el ataque colombiano que finalizó en gol de Miguel Borja.

“El partido defensivo del equipo fue perfecto hasta esa jugada. Fue un error puntual y nada más”, indicó el exdefensor de Newell’s Old Boys.

Actitud

Scaloni también puso énfasis en la actitud de su equipo en el Roberto Meléndez de Barranquilla: “Argentina siempre domina el juego y lo hizo en los seis partidos. A veces más vertical. Siempre fuimos superiores al rival, en todos merecimos ganar”.

El entrenador extendió su explicación acerca de los merecimientos de su equipo. “Es difícil hacer un análisis cuando te empatan y la pelota casi no se pone en juego. Si pasaban 30 segundos, la situación era diferente. Argentina mereció ganar y no hay que dar más vueltas. Hasta el minuto 94.30, el partido fue muy bueno. La última jugada le da el punto a ellos, no era merecido. Te cambia todo, pero los 94.30 minutos fueron perfectos. Lamentablemente, nos volvemos con un punto cuando merecíamos los tres. Mis jugadores han hecho un esfuerzo enorme. Son los primeros que quieren que salgan las cosas bien”, opinó convencido.

El entrenador terminó de sacar conclusiones y ahora deberá definir quiénes serán los futbolistas que representarán al país en la Copa América.

Argentina jugará su próximo encuentro, frente a Chile, el lunes 14 de junio en el Estadio Olímpico Nilton Santos, por la primera fecha del Grupo B de la Copa América Brasil 2021.